Как отключить автоматическую загрузку медиафайлов в WhatsApp на Android — инструкция

Галерея смартфона часто превращается в хаотичный архив: мемы из рабочих чатов, дубликаты одних и тех же картинок, видео, которые никто так и не посмотрел. Все это появляется автоматически, как только вы открываете WhatsApp — но это поведение легко изменить в настройках.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как отключить автозагрузку медиаконтента в WhatsApp.

Почему WhatsApp автоматически сохраняет медиа

Логика разработчиков проста: если файлы загружаются сами, их можно открыть даже без интернета — это экономит секунды в важных разговорах. На практике же такая "забота" превращает галерею в склад случайных изображений и клипов.

Отключить автозагрузку медиа можно в несколько шагов — после этого мессенджер перестанет засорять хранилище, а нужные файлы вы сможете загружать вручную.

Для этого:

откройте WhatsApp и нажмите три точки в верхнем правом углу (меню);

перейдите в "Настройки" — "Память и данные";

в разделе "Автозагрузка медиа" есть три сценария: во время мобильных данных, через Wi-Fi и в роуминге;

для каждого сценария снимите галочки с "Фото", "Видео", "Аудио" и "Документы".

После этого WhatsApp не будет загружать все подряд. Нужные файлы легко загружать выборочно — просто коснувшись картинки или видео.

Даже после отключения автозагрузки старые файлы никуда не исчезнут. Чтобы не чистить все вручную, в WhatsApp есть инструмент "Управление хранилищем", который показывает две категории "мусора":

часто пересылаемые файлы;

тяжелые видео более 5 МБ.

Приложение сортирует медиа по размеру и группирует их — несколько нажатий, и освобождаются гигабайты. Пользователи отмечают, что регулярная чистка помогает избегать ситуаций, когда камера отказывается снимать из-за недостатка памяти.

Напомним, память смартфона может заполняться не только из-за фотографий или видео, которые видны сразу. Часто главными "пожирателями" места становятся скрытые файлы, которые накапливаются месяцами и остаются незаметными для пользователя.

Также мы писали, что смартфону периодически нужна настоящая "генеральная уборка". Речь идет не только об удалении фото или приложений, но и об очистке кэша и временных данных.