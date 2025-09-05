Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Как запретить WhatsApp захламлять медиапамять смартфона

Как запретить WhatsApp захламлять медиапамять смартфона

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 12:32
Как отключить автоматическую загрузку медиафайлов в WhatsApp на Android — инструкция
Приложение WhatsApp на экране смартфона. Фото: Pexels

Галерея смартфона часто превращается в хаотичный архив: мемы из рабочих чатов, дубликаты одних и тех же картинок, видео, которые никто так и не посмотрел. Все это появляется автоматически, как только вы открываете WhatsApp — но это поведение легко изменить в настройках.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как отключить автозагрузку медиаконтента в WhatsApp.

Реклама
Читайте также:

Почему WhatsApp автоматически сохраняет медиа

Логика разработчиков проста: если файлы загружаются сами, их можно открыть даже без интернета — это экономит секунды в важных разговорах. На практике же такая "забота" превращает галерею в склад случайных изображений и клипов.

Отключить автозагрузку медиа можно в несколько шагов — после этого мессенджер перестанет засорять хранилище, а нужные файлы вы сможете загружать вручную.

Для этого:

  • откройте WhatsApp и нажмите три точки в верхнем правом углу (меню);
  • перейдите в "Настройки" — "Память и данные";
  • в разделе "Автозагрузка медиа" есть три сценария: во время мобильных данных, через Wi-Fi и в роуминге;
  • для каждого сценария снимите галочки с "Фото", "Видео", "Аудио" и "Документы".

После этого WhatsApp не будет загружать все подряд. Нужные файлы легко загружать выборочно — просто коснувшись картинки или видео.

Даже после отключения автозагрузки старые файлы никуда не исчезнут. Чтобы не чистить все вручную, в WhatsApp есть инструмент "Управление хранилищем", который показывает две категории "мусора":

  • часто пересылаемые файлы;
  • тяжелые видео более 5 МБ.

Приложение сортирует медиа по размеру и группирует их — несколько нажатий, и освобождаются гигабайты. Пользователи отмечают, что регулярная чистка помогает избегать ситуаций, когда камера отказывается снимать из-за недостатка памяти.

Напомним, память смартфона может заполняться не только из-за фотографий или видео, которые видны сразу. Часто главными "пожирателями" места становятся скрытые файлы, которые накапливаются месяцами и остаются незаметными для пользователя.

Также мы писали, что смартфону периодически нужна настоящая "генеральная уборка". Речь идет не только об удалении фото или приложений, но и об очистке кэша и временных данных.

Android WhatsApp смартфон память очистка кэш
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации