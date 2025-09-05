Як вимкнути автозавантаження фото та відео в WhatsApp на Android

Застосунок WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Pexels

Галерея смартфона часто перетворюється на хаотичний архів: меми з робочих чатів, дублікати одних і тих самих картинок, відео, які ніхто так і не подивився. Усе це з'являється автоматично, щойно ви відкриваєте WhatsApp — але цю поведінку легко змінити в налаштуваннях.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як вимкнути автозавантаження медіаконтенту у WhatsApp.

Чому WhatsApp автоматично зберігає медіа

Логіка розробників проста: якщо файли завантажуються самі, їх можна відкрити навіть без інтернету — це економить секунди у важливих розмовах. На практиці ж така "турбота" перетворює галерею на склад випадкових зображень і кліпів.

Вимкнути автозавантаження медіа можна за кілька кроків — після цього месенджер перестане засмічувати сховище, а потрібні файли ви зможете завантажувати вручну.

Для цього:

відкрийте WhatsApp і натисніть три крапки у верхньому правому куті (меню);

перейдіть у "Налаштування" — "Пам'ять і дані";

у розділі "Автозавантаження медіа" є три сценарії: під час мобільних даних, через Wi-Fi та в роумінгу;

для кожного сценарію зніміть галочки з "Фото", "Відео", "Аудіо" і "Документи".

Після цього WhatsApp не завантажуватиме все підряд. Потрібні файли легко завантажувати вибірково — просто торкнувшись картинки чи відео.

Навіть після вимкнення автозавантаження старі файли нікуди не зникнуть. Щоб не чистити все вручну, у WhatsApp є інструмент "Керування сховищем", який показує дві категорії "сміття":

часто переслані файли;

важкі відео понад 5 МБ.

Додаток сортує медіа за розміром і групує їх — кілька натискань, і звільняються гігабайти. Користувачі відзначають, що регулярна чистка допомагає уникати ситуацій, коли камера відмовляється знімати через нестачу пам'яті.

Нагадаємо, пам'ять смартфона може заповнюватися не лише через світлини чи відео, які видно одразу. Часто головними "пожирачами" місця стають приховані файли, що накопичуються місяцями й залишаються непомітними для користувача.

Також ми писали, що смартфону періодично потрібне справжнє "генеральне прибирання". Йдеться не лише про видалення фото чи застосунків, а й про очищення кешу та тимчасових даних.