Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Чому потрібно хоча б раз на тиждень перезавантажувати смартфон

Чому потрібно хоча б раз на тиждень перезавантажувати смартфон

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 06:12
Телефон працюватиме швидше — що потрібно робити хоча б раз на тиждень
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфони супроводжують нас щодня, але безперервна робота інколи йде їм не на користь. Фахівці радять раз на тиждень повністю вимикати телефон на 5-10 хвилин.

Про те, для чого це робити, пише PMG.ua.

Реклама
Читайте також:

Що дає коротке вимкнення

Під час активного користування запускаються десятки процесів і застосунків, які займають оперативну пам'ять. Частина з них може працювати некоректно й "гальмувати" систему. Коротке вимкнення очищує пам'ять і закриває зайві процеси, завдяки чому телефон працює швидше та стабільніше.

Якщо смартфон довго не перезавантажувати, він нерідко споживає більше енергії, ніж потрібно, — це прискорює розряд. Повне вимкнення на кілька хвилин допомагає відновити тривалість автономної роботи.

Навіть експерти з безпеки зазначають, що регулярне вимикання ускладнює зловмисникам спроби отримати доступ до даних на смартфоні. Проста дія раз на тиждень може стати додатковим бар'єром для хакерських атак.

Нагадаємо, акумулятор смартфона — витратний елемент, який із часом неминуче втрачає місткість. Причинами цього є як хімічні процеси всередині батареї, так і зовнішні фактори.

Також ми писали, що сучасні смартфони дедалі рідше отримують слоти для карт пам'яті. Таке рішення виробників пояснюється кількома чинниками.

телефони смартфон пам'ять функції перезавантаження
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації