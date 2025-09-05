Телефон працюватиме швидше — що потрібно робити хоча б раз на тиждень

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфони супроводжують нас щодня, але безперервна робота інколи йде їм не на користь. Фахівці радять раз на тиждень повністю вимикати телефон на 5-10 хвилин.

Що дає коротке вимкнення

Під час активного користування запускаються десятки процесів і застосунків, які займають оперативну пам'ять. Частина з них може працювати некоректно й "гальмувати" систему. Коротке вимкнення очищує пам'ять і закриває зайві процеси, завдяки чому телефон працює швидше та стабільніше.

Якщо смартфон довго не перезавантажувати, він нерідко споживає більше енергії, ніж потрібно, — це прискорює розряд. Повне вимкнення на кілька хвилин допомагає відновити тривалість автономної роботи.

Навіть експерти з безпеки зазначають, що регулярне вимикання ускладнює зловмисникам спроби отримати доступ до даних на смартфоні. Проста дія раз на тиждень може стати додатковим бар'єром для хакерських атак.

