Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Почему нужно хотя бы раз в неделю перезагружать смартфон

Почему нужно хотя бы раз в неделю перезагружать смартфон

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 06:12
Телефон будет работать быстрее — что нужно делать хотя бы раз в неделю
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфоны сопровождают нас ежедневно, но непрерывная работа иногда идет им не на пользу. Специалисты советуют раз в неделю полностью выключать телефон на 5-10 минут.

О том, для чего это делать, пишет PMG.ua.

Реклама
Читайте также:

Что дает короткое выключение

Во время активного пользования запускаются десятки процессов и приложений, которые занимают оперативную память. Часть из них может работать некорректно и "тормозить" систему. Короткое выключение очищает память и закрывает лишние процессы, благодаря чему телефон работает быстрее и стабильнее.

Если смартфон долго не перезагружать, он нередко потребляет больше энергии, чем нужно, — это ускоряет разряд. Полное выключение на несколько минут помогает восстановить продолжительность автономной работы.

Даже эксперты по безопасности отмечают, что регулярное выключение затрудняет злоумышленникам попытки получить доступ к данным на смартфоне. Простое действие раз в неделю может стать дополнительным барьером для хакерских атак.

Напомним, аккумулятор смартфона — расходный элемент, который со временем неизбежно теряет емкость. Причинами этого являются как химические процессы внутри батареи, так и внешние факторы.

Также мы писали, что современные смартфоны все реже получают слоты для карт памяти. Такое решение производителей объясняется несколькими факторами.

телефоны смартфон память функции перезагрузка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации