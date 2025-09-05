Телефон будет работать быстрее — что нужно делать хотя бы раз в неделю

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфоны сопровождают нас ежедневно, но непрерывная работа иногда идет им не на пользу. Специалисты советуют раз в неделю полностью выключать телефон на 5-10 минут.

О том, для чего это делать, пишет PMG.ua.

Реклама

Читайте также:

Что дает короткое выключение

Во время активного пользования запускаются десятки процессов и приложений, которые занимают оперативную память. Часть из них может работать некорректно и "тормозить" систему. Короткое выключение очищает память и закрывает лишние процессы, благодаря чему телефон работает быстрее и стабильнее.

Если смартфон долго не перезагружать, он нередко потребляет больше энергии, чем нужно, — это ускоряет разряд. Полное выключение на несколько минут помогает восстановить продолжительность автономной работы.

Даже эксперты по безопасности отмечают, что регулярное выключение затрудняет злоумышленникам попытки получить доступ к данным на смартфоне. Простое действие раз в неделю может стать дополнительным барьером для хакерских атак.

Напомним, аккумулятор смартфона — расходный элемент, который со временем неизбежно теряет емкость. Причинами этого являются как химические процессы внутри батареи, так и внешние факторы.

Также мы писали, что современные смартфоны все реже получают слоты для карт памяти. Такое решение производителей объясняется несколькими факторами.