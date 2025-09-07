Очищення пам'яті на смартфоні — що видалити, щоб не "гальмував"

Як очистити пам'ять на смартфоні з iOS та Android
Смартфони часто попереджають: "Сховище заповнено", "Недостатньо пам'яті", "Не вдається зробити фото" — у цей момент пристрій блокує збереження файлів, гальмує й працює нестабільно. Попри це, можна безпечно звільнити пам'ять на Android та iOS, зберігши роботу системи плавною.
Про те, як це зробити, пише OBOZ.ua.
Як звільнити пам'ять на смартфоні
Перш за все перевірте розподіл пам'яті в налаштуваннях: тут видно, скільки місця займають програми, фото, документи, кеш та інші дані, а також доступні системні рекомендації щодо очищення.
Один із найшвидших способів — переглянути встановлені додатки: зазвичай серед них є ті, що давно не використовуються або "важать" занадто багато. Видаліть непотрібні — це одразу повертає значний обсяг сховища.
Багато простору забирають фотографії, особливо у високій роздільній здатності. Якщо ще не користуєтеся хмарою, увімкніть резервне копіювання — у Google Photos або iCloud — щоб зберегти знімки в безпечному місці й звільнити локальну пам'ять.
Корисно періодично чистити кеш застосунків: тимчасові файли, що накопичуються під час роботи програм, можуть займати гігабайти. Видалити їх можна в налаштуваннях окремих додатків або через системний розділ керування пам'яттю.
Не ігноруйте теку "Завантаження": під час перегляду сайтів чи листування в пошті сюди потрапляють PDF, DOC та інші файли, які давно втратили актуальність. Перевірте й видаліть зайве вручну.
Окрема стаття витрат — медіа з месенджерів. Фото, стікери, GIF та відео з чатів накопичуються дуже швидко, особливо якщо в застосунках увімкнено автоматичне збереження в пам'ять пристрою. Щоб уникати перевантаження надалі, вимкніть автозбереження в налаштуваннях месенджера.
Нагадаємо, смартфону час від часу потрібне своєрідне "генеральне прибирання". Йдеться не лише про видалення фото чи відео, а насамперед про очищення оперативної пам'яті від тимчасових файлів і даних, що накопичуються під час роботи застосунків та браузера.
Також ми писали, що сховище на смартфоні може заповнюватися навіть непомітними для користувача файлами. Вони зберігаються у фоновому режимі місяцями й займають десятки гігабайтів, хоча в пам'яті здається, що нічого зайвого немає.
