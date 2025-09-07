Відео
Як очистити пам'ять на смартфоні з iOS та Android

Як очистити пам'ять на смартфоні з iOS та Android

Дата публікації: 7 вересня 2025 06:12
Очищення пам'яті на смартфоні — що видалити, щоб не "гальмував"
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Смартфони часто попереджають: "Сховище заповнено", "Недостатньо пам'яті", "Не вдається зробити фото" — у цей момент пристрій блокує збереження файлів, гальмує й працює нестабільно. Попри це, можна безпечно звільнити пам'ять на Android та iOS, зберігши роботу системи плавною.

Про те, як це зробити, пише OBOZ.ua.

Читайте також:

Як звільнити пам'ять на смартфоні

Перш за все перевірте розподіл пам'яті в налаштуваннях: тут видно, скільки місця займають програми, фото, документи, кеш та інші дані, а також доступні системні рекомендації щодо очищення.

Один із найшвидших способів — переглянути встановлені додатки: зазвичай серед них є ті, що давно не використовуються або "важать" занадто багато. Видаліть непотрібні — це одразу повертає значний обсяг сховища.

Багато простору забирають фотографії, особливо у високій роздільній здатності. Якщо ще не користуєтеся хмарою, увімкніть резервне копіювання — у Google Photos або iCloud — щоб зберегти знімки в безпечному місці й звільнити локальну пам'ять.

Корисно періодично чистити кеш застосунків: тимчасові файли, що накопичуються під час роботи програм, можуть займати гігабайти. Видалити їх можна в налаштуваннях окремих додатків або через системний розділ керування пам'яттю.

Не ігноруйте теку "Завантаження": під час перегляду сайтів чи листування в пошті сюди потрапляють PDF, DOC та інші файли, які давно втратили актуальність. Перевірте й видаліть зайве вручну.

Окрема стаття витрат — медіа з месенджерів. Фото, стікери, GIF та відео з чатів накопичуються дуже швидко, особливо якщо в застосунках увімкнено автоматичне збереження в пам'ять пристрою. Щоб уникати перевантаження надалі, вимкніть автозбереження в налаштуваннях месенджера.

Нагадаємо, смартфону час від часу потрібне своєрідне "генеральне прибирання". Йдеться не лише про видалення фото чи відео, а насамперед про очищення оперативної пам'яті від тимчасових файлів і даних, що накопичуються під час роботи застосунків та браузера.

Також ми писали, що сховище на смартфоні може заповнюватися навіть непомітними для користувача файлами. Вони зберігаються у фоновому режимі місяцями й займають десятки гігабайтів, хоча в пам'яті здається, що нічого зайвого немає.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
