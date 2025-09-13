Как сделать SD-карту основной памятью на Android — инструкция

В руках карта памяти microSD для смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфоны становятся мощнее, снимают качественное видео и запускают требовательные игры, поэтому требуют больше места. Если внутренняя память быстро заканчивается, microSD-карта может стать простым решением — при условии, что ваш телефон поддерживает этот формат.

Зачем это и кому подойдет

Рост требований к хранилищу — следствие лучшей обработки фото/видео и "тяжелых" игр. Базовые конфигурации флагманов часто стартуют со 128 ГБ, и этот объем легко заполнить. Можно выбрать 512 ГБ или 1 ТБ сразу, но предусмотреть потребности сложно — в итоге многие видят сообщение "Не хватает места". Если же у смартфона есть слот microSD, часть данных реально вынести на карту и разгрузить внутренний накопитель.

Можно отформатировать SD-карту как внутреннюю память, для этого:

вставьте microSD и убедитесь, что телефон ее корректно распознал;

откройте "Настройки" — "Хранилище" и выберите свою SD-карту;

нажмите меню с тремя точками в правом верхнем углу и выберите "Параметры хранилища";

выберите "Форматировать как внутреннюю" и подтвердите действие (Форматировать SD-карту). Все данные на карте будут стерты — сначала сделайте резервную копию;

после форматирования нажмите "Переместить содержимое", чтобы перенести совместимые приложения, фото и видео на SD-карту.

Обратите внимание, что из-за редкости такой аппаратной функции и разной скорости карт не все телефоны позволяют ставить SD-карту "по умолчанию". Если опции нет, карта все равно полезна для хранения больших медиафайлов — это освободит место для установки приложений во внутренней памяти.

Форматирование как "приемлемое/встроенное хранилище" позволяет устанавливать приложения прямо на карту, как будто это часть внутренней памяти. Производительность будет зависеть от скоростей чтения/записи конкретной microSD.

После такого форматирования карту нельзя просто переставлять между устройствами. Для переноса ее придется снова переформатировать в портативный режим в "Настройки" — "Хранилище" — "SD-карта". Преимущество "портативной" карты — быстрый обмен фото, видео и документами между разными устройствами — эту мобильность вы теряете, если сделаете ее "внутренней". Если готовы выделить одну microSD "навсегда" под телефон — это удобный вариант.

Напомним, современные смартфоны всё реже оснащаются слотами для карт памяти — и этому есть логичное объяснение. Низкая скорость работы, риск повреждения или потери данных и уменьшение автономности делают SD-карты менее привлекательными по сравнению с внутренним хранилищем.

Также мы писали, что функция, которая еще недавно считалась "обязательной" даже во флагманских моделях, исчезла почти незаметно. Сегодня большинство премиальных смартфонов выходят без разъема для карт памяти, и производители имеют для этого несколько веских причин.