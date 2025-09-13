Відео
Android без браку місця — як зробити SD-картку основним сховищем

Android без браку місця — як зробити SD-картку основним сховищем

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 16:32
Як зробити SD-карту пам'яттю за замовчуванням на Android — інструкція
В руках картка пам'яті microSD для смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Смартфони стають потужнішими, знімають якісніше відео й запускають вимогливі ігри, тож потребують більше місця. Якщо внутрішня пам'ять швидко закінчується, microSD-карта може стати простим рішенням — за умови, що ваш телефон підтримує цей формат.

Про це пише SlashGear.

Читайте також:

Навіщо це і кому підійде

Зростання вимог до сховища — наслідок кращої обробки фото/відео та "важких" ігор. Базові конфігурації флагманів часто стартують зі 128 ГБ, і цей обсяг легко заповнити. Можна обрати 512 ГБ або 1 ТБ одразу, але передбачити потреби складно — у підсумку багато хто бачить повідомлення "Бракує місця". Якщо ж у смартфона є слот microSD, частину даних реально винести на карту й розвантажити внутрішній накопичувач.

Можна відформатувати SD-карту як внутрішню пам'ять, для цього:

  • вставте microSD і переконайтеся, що телефон її коректно розпізнав;
  • відкрийте "Налаштування" — "Сховище" та виберіть свою SD-карту;
  • натисніть меню з трьома крапками у правому верхньому куті й оберіть "Параметри сховища";
  • оберіть "Форматувати як внутрішню" й підтвердьте дію (Форматувати SD-карту). Усі дані на карті буде стерто — спершу зробіть резервну копію;
  • після форматування натисніть "Перемістити вміст", щоб перенести сумісні застосунки, фото й відео на SD-карту.

Зверніть увагу, що через рідкість такої апаратної функції та різну швидкість карт не всі телефони дозволяють ставити SD-карту "за замовчуванням". Якщо опції немає, карта все одно корисна для зберігання великих медіафайлів — це звільнить місце для встановлення застосунків у внутрішній пам'яті.

Форматування як "прийнятне/вбудоване сховище" дає змогу встановлювати застосунки прямо на карту, ніби це частина внутрішньої пам’яті. Продуктивність залежатиме від швидкостей читання/запису конкретної microSD.

Після такого форматування карту не можна просто переставляти між пристроями. Для перенесення її доведеться знову переформатувати в портативний режим у "Налаштування" — "Сховище" — "SD-карта". Перевага "портативної" карти — швидкий обмін фото, відео та документами між різними пристроями — цю мобільність ви втрачаєте, якщо зробите її "внутрішньою". Якщо готові виділити одну microSD "назавжди" під телефон — це зручний варіант.

Нагадаємо, сучасні смартфони дедалі рідше оснащуються слотами для карт пам'яті — і цьому є логічне пояснення. Низька швидкість роботи, ризик пошкодження чи втрати даних та зменшення автономності роблять SD-карти менш привабливими порівняно з внутрішнім сховищем.

Також ми писали, що функція, яка ще донедавна вважалася "обов'язковою" навіть у флагманських моделях, зникла майже непомітно. Сьогодні більшість преміальних смартфонів виходять без роз'єму для карт пам'яті, і виробники мають для цього кілька вагомих причин.

Android телефони смартфон пам'ять microSD картка пам'яті
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
