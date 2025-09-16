Відео
4 прості способи звільнити пам'ять на телефоні

4 прості способи звільнити пам'ять на телефоні

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 16:32
Як звільнити пам'ять на смартфоні, не видаляючи фото і відео — 4 прості способи
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Пам'ять на смартфоні закінчилась, а видаляти улюблені знімки та кліпи не хочеться? Існує кілька базових кроків, які допоможуть швидко вивільнити місце.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як швидко звільнити пам'ять на телефоні.

Читайте також:

Очистіть кеш застосунків

У багатьох програм накопичуються тимчасові файли. Відкрийте "Налаштування" — "Програми" (або "Застосунки"), оберіть потрібну і натисніть "Очистити кеш".

Перегляньте теку "Завантаження"

Тут часто лежать дублікати фото, старі PDF та інший непотріб. Щоб пришвидшити процес, скористайтеся інструментами на кшталт Files by Google або ChatGPT Photos — вони допоможуть знайти й видалити повторювані файли.

Приберіть офлайн-контент

Згадайте про завантажені фільми, музику та подкасти "про всяк випадок". Якщо плейлист не слухали місяцями — видаліть його. Так само очистьте збережені відео в TikTok, якщо ви їх завантажували.

Видаліть невикористовувані програми

Часто ми встановлюємо щось "на пробу" і забуваємо — а воно займає сотні мегабайт. Позбудьтеся застосунків, якими давно не користувалися.

У підсумку кілька простих дій за лічені хвилини звільнять помітну частину пам'яті на телефоні — без жертв серед ваших фото й відео.

Нагадаємо, сучасні смартфони стають дедалі потужнішими: вони знімають у високій якості та без проблем запускають вимогливі ігри, що потребує більше пам'яті. Якщо вбудоване сховище швидко заповнюється, простим рішенням може стати microSD-карта.

Також ми писали, що повідомлення на кшталт "Сховище заповнено" чи "Недостатньо пам'яті" означають, що смартфон більше не може зберігати файли, починає пригальмовувати й працювати нестабільно. Утім, існують безпечні способи очистити пам'ять на Android та iOS і забезпечити плавну роботу системи.

Володимир Мололкін
Автор:
Володимир Мололкін
