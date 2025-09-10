Як прискорити смартфон — 10 найкращих способів для Android та iPhone

Смартфон у руках. Фото: Unsplash

Смартфон може раптово "загальмувати" саме тоді, коли потрібна швидка робота — від перемикання між застосунками до відкриття сторінок у браузері. У більшості випадків причина не у віці пристрою, а у програмних збоях, переповненій пам'яті та зайвих фонових процесах.

Очистьте пам'ять

Перегляньте галерею, приберіть старі скриншоти/відео, видаліть зайві завантаження. Скористайтеся хмарою (Google Photos, iCloud) та вбудованими інструментами очищення.

Видаліть або вимкніть зайві застосунки

Невикористовувані програми займають місце і навантажують систему у фоні. Позбудьтеся того, чим не користуєтесь.

Оновіть операційну систему

Свіжі версії iOS та Android виправляють помилки, оптимізують швидкодію та безпеку. Перевірте наявність оновлень.

Скоротіть віджети та динамічні шпалери

Анімовані фони й численні віджети постійно оновлюються та "їдять" ресурси. Залиште лише необхідне.

Вимкніть фонове оновлення контенту

Застосунки можуть підвантажувати дані, навіть коли ви їх не відкриваєте. Вимкніть цю опцію для несуттєвих програм — телефон працюватиме швидше та довше від батареї.

Очистьте кеш застосунків і браузера

Тимчасові файли з часом займають гігабайти. Регулярно чистьте кеш у браузері та часто використовуваних застосунках.

Спробуйте "легкі" версії програм

Lite-версії (наприклад, для соцмереж) менше важать і споживають менше ресурсів — ідеально для слабших або старіших пристроїв.

Зменште анімації інтерфейсу

На Android — у "Параметрах розробника", на iPhone — у "Універсальному доступі". Менше анімацій = швидші переходи.

Перезавантажуйте телефон

Хоча б раз на тиждень. Це очищає оперативну пам'ять і закриває "завислі" процеси.

Скиньте до заводських налаштувань (як крайній захід)

Перед скиданням зробіть резервну копію. Метод допомагає, якщо проблему спричиняють глибокі системні збої та накопичене "сміття".

Швидкість смартфона — це не лише про "вік заліза", а про регулярний догляд. Дотримання цих простих кроків допоможе помітно підвищити продуктивність і відстрочити потребу в новому гаджеті.

