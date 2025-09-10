Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Як пришвидшити старий Android чи iPhone — дієві способи

Як пришвидшити старий Android чи iPhone — дієві способи

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 16:32
Як прискорити смартфон — 10 найкращих способів для Android та iPhone
Смартфон у руках. Фото: Unsplash

Смартфон може раптово "загальмувати" саме тоді, коли потрібна швидка робота — від перемикання між застосунками до відкриття сторінок у браузері. У більшості випадків причина не у віці пристрою, а у програмних збоях, переповненій пам'яті та зайвих фонових процесах.

Про те, що сповільнює телефон і як це виправити, пише NV.

Реклама
Читайте також:

Очистьте пам'ять

Перегляньте галерею, приберіть старі скриншоти/відео, видаліть зайві завантаження. Скористайтеся хмарою (Google Photos, iCloud) та вбудованими інструментами очищення.

Видаліть або вимкніть зайві застосунки

Невикористовувані програми займають місце і навантажують систему у фоні. Позбудьтеся того, чим не користуєтесь.

Оновіть операційну систему

Свіжі версії iOS та Android виправляють помилки, оптимізують швидкодію та безпеку. Перевірте наявність оновлень.

Скоротіть віджети та динамічні шпалери

Анімовані фони й численні віджети постійно оновлюються та "їдять" ресурси. Залиште лише необхідне.

Вимкніть фонове оновлення контенту

Застосунки можуть підвантажувати дані, навіть коли ви їх не відкриваєте. Вимкніть цю опцію для несуттєвих програм — телефон працюватиме швидше та довше від батареї.

Очистьте кеш застосунків і браузера

Тимчасові файли з часом займають гігабайти. Регулярно чистьте кеш у браузері та часто використовуваних застосунках.

Спробуйте "легкі" версії програм

Lite-версії (наприклад, для соцмереж) менше важать і споживають менше ресурсів — ідеально для слабших або старіших пристроїв.

Зменште анімації інтерфейсу

На Android — у "Параметрах розробника", на iPhone — у "Універсальному доступі". Менше анімацій = швидші переходи.

Перезавантажуйте телефон

Хоча б раз на тиждень. Це очищає оперативну пам'ять і закриває "завислі" процеси.

Скиньте до заводських налаштувань (як крайній захід)

Перед скиданням зробіть резервну копію. Метод допомагає, якщо проблему спричиняють глибокі системні збої та накопичене "сміття".

Швидкість смартфона — це не лише про "вік заліза", а про регулярний догляд. Дотримання цих простих кроків допоможе помітно підвищити продуктивність і відстрочити потребу в новому гаджеті.

Нагадаємо, щодня мільйони смартфонів підключають до зарядних пристроїв, і кожен цикл запускає незворотні хімічні реакції, що поступово виснажують акумулятор. На цьому тлі вже тривалий час обговорюють так зване "правило 20-80".

Також ми писали, що фотогалерея телефону швидко перетворюється на безлад: меми з робочих чатів, десятки дублікатів зображень і відео, які так і залишилися не переглянутими. Усе це автоматично завантажується з WhatsApp, але налаштування програми дозволяють легко зупинити цей потік.

Android iPhone смартфон пам'ять функції операційна система
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації