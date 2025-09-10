Як прискорити смартфон — 10 найкращих способів для Android та iPhone

Як пришвидшити старий Android чи iPhone — дієві способи
Смартфон може раптово "загальмувати" саме тоді, коли потрібна швидка робота — від перемикання між застосунками до відкриття сторінок у браузері. У більшості випадків причина не у віці пристрою, а у програмних збоях, переповненій пам'яті та зайвих фонових процесах.
Про те, що сповільнює телефон і як це виправити, пише NV.
Очистьте пам'ять
Перегляньте галерею, приберіть старі скриншоти/відео, видаліть зайві завантаження. Скористайтеся хмарою (Google Photos, iCloud) та вбудованими інструментами очищення.
Видаліть або вимкніть зайві застосунки
Невикористовувані програми займають місце і навантажують систему у фоні. Позбудьтеся того, чим не користуєтесь.
Оновіть операційну систему
Свіжі версії iOS та Android виправляють помилки, оптимізують швидкодію та безпеку. Перевірте наявність оновлень.
Скоротіть віджети та динамічні шпалери
Анімовані фони й численні віджети постійно оновлюються та "їдять" ресурси. Залиште лише необхідне.
Вимкніть фонове оновлення контенту
Застосунки можуть підвантажувати дані, навіть коли ви їх не відкриваєте. Вимкніть цю опцію для несуттєвих програм — телефон працюватиме швидше та довше від батареї.
Очистьте кеш застосунків і браузера
Тимчасові файли з часом займають гігабайти. Регулярно чистьте кеш у браузері та часто використовуваних застосунках.
Спробуйте "легкі" версії програм
Lite-версії (наприклад, для соцмереж) менше важать і споживають менше ресурсів — ідеально для слабших або старіших пристроїв.
Зменште анімації інтерфейсу
На Android — у "Параметрах розробника", на iPhone — у "Універсальному доступі". Менше анімацій = швидші переходи.
Перезавантажуйте телефон
Хоча б раз на тиждень. Це очищає оперативну пам'ять і закриває "завислі" процеси.
Скиньте до заводських налаштувань (як крайній захід)
Перед скиданням зробіть резервну копію. Метод допомагає, якщо проблему спричиняють глибокі системні збої та накопичене "сміття".
Швидкість смартфона — це не лише про "вік заліза", а про регулярний догляд. Дотримання цих простих кроків допоможе помітно підвищити продуктивність і відстрочити потребу в новому гаджеті.
Нагадаємо, щодня мільйони смартфонів підключають до зарядних пристроїв, і кожен цикл запускає незворотні хімічні реакції, що поступово виснажують акумулятор. На цьому тлі вже тривалий час обговорюють так зване "правило 20-80".
Також ми писали, що фотогалерея телефону швидко перетворюється на безлад: меми з робочих чатів, десятки дублікатів зображень і відео, які так і залишилися не переглянутими. Усе це автоматично завантажується з WhatsApp, але налаштування програми дозволяють легко зупинити цей потік.
