Телефон тормозит и глючит — как ускорить Android и iPhone

Телефон стал тормозить — как ускорить работу Android и iPhone
Смартфон может внезапно "затормозить" именно тогда, когда нужна быстрая работа — от переключения между приложениями до открытия страниц в браузере. В большинстве случаев причина не в возрасте устройства, а в программных сбоях, переполненной памяти и лишних фоновых процессах.
О том, что замедляет телефон и как это исправить, пишет NV.
Очистите память
Просмотрите галерею, уберите старые скриншоты/видео, удалите лишние загрузки. Воспользуйтесь облаком (Google Photos, iCloud) и встроенными инструментами очистки.
Удалите или отключите лишние приложения
Неиспользуемые программы занимают место и нагружают систему в фоне. Избавьтесь от того, чем не пользуетесь.
Обновите операционную систему
Свежие версии iOS и Android исправляют ошибки, оптимизируют быстродействие и безопасность. Проверьте наличие обновлений.
Сократите виджеты и динамические обои
Анимированные фоны и многочисленные виджеты постоянно обновляются и "едят" ресурсы. Оставьте только необходимое.
Отключите фоновое обновление контента
Приложения могут подгружать данные, даже когда вы их не открываете. Отключите эту опцию для несущественных программ — телефон будет работать быстрее и дольше от батареи.
Очистите кэш приложений и браузера
Временные файлы со временем занимают гигабайты. Регулярно чистите кэш в браузере и часто используемых приложениях.
Попробуйте "легкие" версии программ
Lite-версии (например, для соцсетей) меньше весят и потребляют меньше ресурсов — идеально для более слабых или старых устройств.
Уменьшите анимации интерфейса
На Android — в "Параметрах разработчика", на iPhone — в "Универсальном доступе". Меньше анимаций = более быстрые переходы.
Перезагружайте телефон
Хотя бы раз в неделю. Это очищает оперативную память и закрывает "зависшие" процессы.
Сбросьте до заводских настроек (как крайняя мера)
Перед сбросом сделайте резервную копию. Метод помогает, если проблему вызывают глубокие системные сбои и накопленный "мусор".
Скорость смартфона — это не только о "возрасте железа", а о регулярном уходе. Соблюдение этих простых шагов поможет заметно повысить производительность и отсрочить потребность в новом гаджете.
Напомним, ежедневно миллионы смартфонов подключают к зарядным устройствам, и каждый цикл запускает необратимые химические реакции, постепенно истощающие аккумулятор. На этом фоне уже длительное время обсуждают так называемое "правило 20-80".
Также мы писали, что фотогалерея телефона быстро превращается в беспорядок: мемы из рабочих чатов, десятки дубликатов изображений и видео, которые так и остались не просмотренными. Все это автоматически загружается из WhatsApp, но настройки приложения позволяют легко остановить этот поток.
Читайте Новини.LIVE!