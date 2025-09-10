Телефон тормозит и глючит — как ускорить Android и iPhone

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфон может внезапно "затормозить" именно тогда, когда нужна быстрая работа — от переключения между приложениями до открытия страниц в браузере. В большинстве случаев причина не в возрасте устройства, а в программных сбоях, переполненной памяти и лишних фоновых процессах.

О том, что замедляет телефон и как это исправить, пишет NV.

Реклама

Читайте также:

Очистите память

Просмотрите галерею, уберите старые скриншоты/видео, удалите лишние загрузки. Воспользуйтесь облаком (Google Photos, iCloud) и встроенными инструментами очистки.

Удалите или отключите лишние приложения

Неиспользуемые программы занимают место и нагружают систему в фоне. Избавьтесь от того, чем не пользуетесь.

Обновите операционную систему

Свежие версии iOS и Android исправляют ошибки, оптимизируют быстродействие и безопасность. Проверьте наличие обновлений.

Сократите виджеты и динамические обои

Анимированные фоны и многочисленные виджеты постоянно обновляются и "едят" ресурсы. Оставьте только необходимое.

Отключите фоновое обновление контента

Приложения могут подгружать данные, даже когда вы их не открываете. Отключите эту опцию для несущественных программ — телефон будет работать быстрее и дольше от батареи.

Очистите кэш приложений и браузера

Временные файлы со временем занимают гигабайты. Регулярно чистите кэш в браузере и часто используемых приложениях.

Попробуйте "легкие" версии программ

Lite-версии (например, для соцсетей) меньше весят и потребляют меньше ресурсов — идеально для более слабых или старых устройств.

Уменьшите анимации интерфейса

На Android — в "Параметрах разработчика", на iPhone — в "Универсальном доступе". Меньше анимаций = более быстрые переходы.

Перезагружайте телефон

Хотя бы раз в неделю. Это очищает оперативную память и закрывает "зависшие" процессы.

Сбросьте до заводских настроек (как крайняя мера)

Перед сбросом сделайте резервную копию. Метод помогает, если проблему вызывают глубокие системные сбои и накопленный "мусор".

Скорость смартфона — это не только о "возрасте железа", а о регулярном уходе. Соблюдение этих простых шагов поможет заметно повысить производительность и отсрочить потребность в новом гаджете.

Напомним, ежедневно миллионы смартфонов подключают к зарядным устройствам, и каждый цикл запускает необратимые химические реакции, постепенно истощающие аккумулятор. На этом фоне уже длительное время обсуждают так называемое "правило 20-80".

Также мы писали, что фотогалерея телефона быстро превращается в беспорядок: мемы из рабочих чатов, десятки дубликатов изображений и видео, которые так и остались не просмотренными. Все это автоматически загружается из WhatsApp, но настройки приложения позволяют легко остановить этот поток.