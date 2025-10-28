Как ускорить старый Android без покупки нового — простые настройки

В руках смартфон на Android. Фото: Unsplash

Смартфон на Android многолетней давности необязательно менять на флагман, если он стал медленным. Модели с долгой поддержкой от Google и Samsung могут работать резво — достаточно немного "подчистить" систему и подкрутить настройки.

О том, как это сделать, пишет CNET.

Реклама

Читайте также:

Как ускорить старый смартфон

Оптимизируйте расход батареи

Отключите автояркость/адаптивную яркость и вручную опустите ползунок ниже 50% — слишком яркий экран стремительно "ест" заряд. В параметрах найдите раздел "Батарея" и включите Adaptive Battery и оптимизацию батареи для приложений.

Включите темный режим

На Android 10 и более новых доступен системный Dark mode, который снижает нагрузку на глаза и экономит энергию на OLED-дисплеях. Его можно держать постоянно или включить по расписанию (например, с 19:00 до 7:00). На Android 9 ищите темную тему в настройках отдельных приложений.

Уберите лишнее с домашнего экрана

Чтобы ярлыки новых приложений не засоряли главный экран, зажмите пустую область, откройте "Настройки главного экрана" и отключите опцию вроде "Добавлять новые приложения на главный экран". Ярлыки можно добавлять вручную из меню приложений, когда это нужно.

Настройте "Не беспокоить"

Перейдите в "Настройки" — "Звук/Оповещения" — "Не беспокоить" и задайте часы тишины — ночные уведомления не будут будить, но будут оставаться в шторке. Добавьте исключения для повторных звонков и избранных контактов.

Обновляйте систему

Проверьте "Настройки" — "Обновление ПО/Системы". Свежие версии часто исправляют баги, тормозящие работу. Перед установкой подключитесь к Wi-Fi.

Напомним, что функция карточек вызовов в смартфонах с Android позволяет настраивать внешний вид входящих звонков — от фото до стиля отображения контактов. В бета-версии приложения Phone by Google обнаружена новая опция My calling card, которая, вероятно, позволит кастомизировать визитку для сторонних пользователей.

Также мы писали, что старые Android-смартфоны вполне способны на вторую жизнь. Хотя большинство владельцев откладывают их после двух-трех лет пользования, в этих устройствах до сих пор достаточно мощности, камер и сенсоров, чтобы превратить их в полезные гаджеты.