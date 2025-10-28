Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Старый Android-смартфон легко ускорить — что нужно включить

Старый Android-смартфон легко ускорить — что нужно включить

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 16:32
обновлено: 13:02
Как ускорить старый Android без покупки нового — простые настройки
В руках смартфон на Android. Фото: Unsplash

Смартфон на Android многолетней давности необязательно менять на флагман, если он стал медленным. Модели с долгой поддержкой от Google и Samsung могут работать резво — достаточно немного "подчистить" систему и подкрутить настройки.

О том, как это сделать, пишет CNET.

Реклама
Читайте также:

Как ускорить старый смартфон

Оптимизируйте расход батареи

Отключите автояркость/адаптивную яркость и вручную опустите ползунок ниже 50% — слишком яркий экран стремительно "ест" заряд. В параметрах найдите раздел "Батарея" и включите Adaptive Battery и оптимизацию батареи для приложений.

Включите темный режим

На Android 10 и более новых доступен системный Dark mode, который снижает нагрузку на глаза и экономит энергию на OLED-дисплеях. Его можно держать постоянно или включить по расписанию (например, с 19:00 до 7:00). На Android 9 ищите темную тему в настройках отдельных приложений.

Уберите лишнее с домашнего экрана

Чтобы ярлыки новых приложений не засоряли главный экран, зажмите пустую область, откройте "Настройки главного экрана" и отключите опцию вроде "Добавлять новые приложения на главный экран". Ярлыки можно добавлять вручную из меню приложений, когда это нужно.

Настройте "Не беспокоить"

Перейдите в "Настройки" — "Звук/Оповещения" — "Не беспокоить" и задайте часы тишины — ночные уведомления не будут будить, но будут оставаться в шторке. Добавьте исключения для повторных звонков и избранных контактов.

Обновляйте систему

Проверьте "Настройки" — "Обновление ПО/Системы". Свежие версии часто исправляют баги, тормозящие работу. Перед установкой подключитесь к Wi-Fi.

Напомним, что функция карточек вызовов в смартфонах с Android позволяет настраивать внешний вид входящих звонков — от фото до стиля отображения контактов. В бета-версии приложения Phone by Google обнаружена новая опция My calling card, которая, вероятно, позволит кастомизировать визитку для сторонних пользователей.

Также мы писали, что старые Android-смартфоны вполне способны на вторую жизнь. Хотя большинство владельцев откладывают их после двух-трех лет пользования, в этих устройствах до сих пор достаточно мощности, камер и сенсоров, чтобы превратить их в полезные гаджеты.

Android телефоны смартфон советы пользователи функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации