Видео

Названы 5 самых популярных Android-смартфонов 2025 года

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 16:32
обновлено: 14:00
ТОП смартфонов 2025 года — 5 самых популярных моделей на Android
Смартфоны. Фото: Unsplash

Рынок смартфонов быстро меняется: модели, которые еще вчера были хитами, стремительно теряют интерес покупателей. Итоги второго квартала 2025 года от Counterpoint Research показывают, что на Android чаще всего выбирают бюджетные Samsung с примесью флагманов и недорогих Xiaomi, однако в общем рейтинге первые строчки удерживают iPhone.

Об этом говорится в отчете Counterpoint Research.

Какие смартфоны на Android самые популярные в 2025 году

Аналитики Counterpoint Research выяснили, что первое место среди Android-смартфонов занял Samsung Galaxy A16 5G на процессоре Dimensity 6300. Доступная цена в сочетании с узнаваемым брендом обеспечили модели массовый спрос в разных странах.

В пятерку самых популярных Android-устройств также вошли Galaxy A06 4G, Galaxy A16 4G, флагманский Galaxy S25 Ultra и Redmi 14C 4G. Это подтверждает, что Samsung удерживает лидерство на Android-рынке благодаря ставке на массовый, а не только премиальный сегмент.

Список самых популярных смартфонов 2025 года
Список самых популярных смартфонов 2025 года. Фото: Counterpoint Research

В то же время, если смотреть на весь рынок смартфонов, три первых места занимают iPhone 16, iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro. Даже прошлогодний iPhone 15 продается лучше актуальных Android-моделей, что свидетельствует о высоком уровне доверия пользователей к технике Apple.

Напомним, за более чем 15 лет Android прошла путь от сырой системы до зрелой платформы, которая конкурирует с iOS не только по функциональности, но и по стабильности. То, что когда-то считалось недостатком Android — медлительность, фрагментация или слабая безопасность — сейчас часто является ее преимуществом.

Также мы писали, что запланированное старение гаджетов остается одной из самых противоречивых практик индустрии, когда производители сознательно сокращают жизненный цикл устройств, стимулируя пользователей обновлять гаджеты чаще. Эта стратегия помогает компаниям удерживать высокие продажи, но в то же время вызывает возмущение из-за искусственного ограничения ресурса техники.

рейтинг Android Xiaomi смартфон Samsung подборка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
