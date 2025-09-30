Запланированное старение смартфонов и техники — что это и как работает

Смартфоны разных брендов на столе. Фото: Unsplash

Запланированное старение — это стратегия, при которой техника намеренно теряет удобство и производительность быстрее, чем могла бы. В результате пользователи чаще обновляют гаджеты, а производители сохраняют продажи на высоком уровне.

Что скрывается за термином и как он работает

Сам термин planned obsolescence возник в начале 20 века в эпоху индустриализации и массового производства. Уже в 1920-1930-х годах бизнес осознал: если товар служит слишком долго, спрос на новые модели падает.

Сначала подход применяли к лампочкам и бытовой технике, а затем он распространился на электронику, где технологии меняются чрезвычайно быстро. Производители делают так, чтобы старые модели становились менее удобными в использовании, формируя ощущение насущной потребности в новом устройстве.

Ключевые инструменты остаются неизменными:

аккумуляторы, которые быстро изнашиваются;

сложные конструкции, ремонт которых является слишком дорогим;

программные обновления, которые замедляют работу старых аппаратов.

Самым известным кейсом стал скандал с намеренным замедлением iPhone компанией Apple. В то же время это лишь самый громкий пример: другие производители также создавали и создают устройства так, чтобы через несколько лет они выглядели устаревшими — технически или морально, когда выходит модель с чуть лучшей камерой или дисплеем.

В итоге пользователь оказывается перед выбором: мириться с медленным смартфоном или тратить деньги на новый. Во многих странах пытаются противодействовать практике — принимают законы о праве на ремонт, и обязывают компании дольше поддерживать устройства. Но несмотря на это индустрия продолжает склоняться к запланированному старению, ведь оно непосредственно подпитывает прибыль.

Напомним, новый смартфон в первые месяцы эксплуатации без проблем выдерживает полтора-два дня активной работы. Но уже через год владельцы все чаще испытывают потребность искать розетку посреди дня.

Также мы писали, что современные смартфоны стали незаменимыми спутниками в повседневной жизни, но со временем их аккумуляторы теряют способность удерживать заряд так же эффективно. Избежать резкого падения автономности можно, соблюдая несколько базовых правил зарядки.