Заплановане старіння смартфонів і техніки — що це та як працює

Заплановане старіння — це стратегія, за якої техніка навмисно втрачає зручність і продуктивність швидше, ніж могла б. У результаті користувачі частіше оновлюють гаджети, а виробники зберігають продажі на високому рівні.

Що ховається за терміном і як він працює

Сам термін planned obsolescence виник на початку 20 століття в епоху індустріалізації та масового виробництва. Уже в 1920-1930-х роках бізнес усвідомив: якщо товар служить надто довго, попит на нові моделі падає.

Спершу підхід застосовували до лампочок і побутової техніки, а згодом він поширився на електроніку, де технології змінюються надзвичайно швидко. Виробники роблять так, щоб старі моделі ставали менш зручними у використанні, формуючи відчуття нагальної потреби в новому пристрої.

Ключові інструменти лишаються незмінними:

акумулятори, що швидко зношуються;

складні конструкції, ремонт яких є надто дорогим;

програмні оновлення, які сповільнюють роботу старіших апаратів.

Найвідомішим кейсом став скандал із навмисним уповільненням iPhone компанією Apple. Водночас це лише найгучніший приклад: інші виробники також створювали й створюють пристрої так, щоб за кілька років вони мали вигляд застарілих — технічно або морально, коли виходить модель з трохи кращою камерою чи дисплеєм.

У підсумку користувач опиняється перед вибором: миритися з повільним смартфоном або витрачати гроші на новий. У багатьох країнах намагаються протидіяти практиці — ухвалюють закони про право на ремонт і зобов'язують компанії довше підтримувати пристрої. Та попри це індустрія й далі схиляється до запланованого старіння, адже воно безпосередньо підживлює прибуток.

