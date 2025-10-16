ТОП-5 флагманов 2025 года — лучшие смартфоны с мощными камерами и ИИ

На столе смартфоны Apple iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Фото: Unsplash

Смартфон давно перестал быть только средством связи — он заменяет камеру, плеер, кошелек и иногда ноутбук. В 2025 году производители снова подняли планку: флагманы получили мощные чипы, "умные" функции, лучшие дисплеи и камеры профессионального уровня.

О пяти лучших моделях этого года пишет E-Katalog.

Honor Magic7 Pro

Один из самых сильных флагманов года с акцентом на фото.

Смартфон Honor Magic7 Pro. Фото: ek.ua

Квадрокамера: главный сенсор 50 МП с переменной диафрагмой, телеобъектив 200 МП и ультраширик 50 МП; поддержка 4K-видео и 3D-сканера лица. Большой 6,8-дюймовый AMOLED LTPO-экран, аккумулятор с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной 80 Вт. Внутри — Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Топ-модель серии Galaxy S в 2025 году.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: ek.ua

Оснащена 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X, четырьмя камерами с главным модулем 200 МП и стилусом S Pen в комплекте. На быстродействие работает Snapdragon 8 Elite, а Galaxy AI вместе с Google Gemini добавляют интеллектуальные возможности. Емкость батареи — 5000 мАч, защита корпуса — IP68, заявлена семилетняя поддержка обновлений системы.

Google Pixel 9 Pro XL

Большой флагман на "чистом" Android с известными камерами.

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL. Фото: ek.ua

Основной блок 50+48+48 МП с поддержкой 8K-видео, фронтальная — 42 МП. OLED-экран 6,8 дюйма с частотой 120 Гц и HDR10+. Внутри — Tensor G4, аккумулятор 5060 мАч, есть беспроводная и реверсивная зарядка. Среди особенностей: термометр, спутниковая связь и защита IP68.

Xiaomi 15 Ultra

Фото-флагман с камерой Leica: главный 1-дюймовый сенсор Sony LYT-900 и ультраширокий модуль.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra. Фото: ek.ua

Дисплей AMOLED 6,73 дюйма с частотой 120 Гц. Работает на Snapdragon 8 Elite, имеет аккумулятор 5410 мАч и проводную зарядку 90 Вт. Для энтузиастов доступен комплект Photographer Kit с ручкой и фильтрами.

Apple iPhone 16 Pro Max

Самый большой iPhone в истории с 6,9-дюймовым Super Retina XDR (до 120 Гц) и титановым корпусом.

Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

Чип A18 Pro, 8 ГБ оперативной памяти, длительная поддержка iOS и новая система Apple Intelligence. Основная камера — три модуля с главным на 48 МП, плюс ультраширокий и телеобъектив. Есть кнопка Camera Control, спутниковая связь, аккумулятор 4685 мАч и водозащита IP68.

