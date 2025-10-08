Видео
Видео

Дата публикации 8 октября 2025 12:32
ТОП-5 бюджетных смартфонов 2025 года — модели до 8000 гривен
На столе бюджетный смартфон Samsung Galaxy A07. Фото: кадр из видео/YouTube

В 2025 году "бюджетник" уже не означает компромиссы: большие батареи, яркие экраны и функции, которые еще вчера были только у "середняков", стали нормой. Этой осенью в украинской продаже появились несколько интересных моделей смартфонов до 8 тыс. грн.

О пяти самых заметных из них пишет "Мы-Украина".

Samsung Galaxy A07

Самый доступный в подборке смартфон от Samsung с поддержкой сразу шести крупных обновлений Android.

Смартфон Samsung Galaxy A07
Смартфон Samsung Galaxy A07. Фото: ek.ua

Имеет 6,7-дюймовый LCD-дисплей с частотой 90 Гц (HD+), чипсет Helio G99 и 50-Мп камеру, аккумулятор 5000 мАч поддерживает зарядку 25 Вт.

Poco C85

Делает ставку на автономность: батарея 6000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт и реверсивной на 10 Вт.

Смартфон Poco C85
Смартфон Poco C85. Фото: ek.ua

Оснащен 6,9-дюймовым экраном 120 Гц (HD+), чипсетом MediaTek Helio G81 Ultra и 50-Мп камерой, есть защита IP64 и классический 3,5-мм аудиоразъем.

Redmi 15

Главный акцент — аккумулятор на 7000 мАч, самый большой среди конкурентов.

Смартфон Xiaomi Redmi 15
Смартфон Redmi 15. Фото: ek.ua

В комплектации: 6,9-дюймовый IPS Full HD+ на 144 Гц, процессор Snapdragon 685 и 50-Мп камера; поддерживает Hi-Res Audio, но без разъема 3,5 мм.

Moto G15 Power

Отличается задней панелью из экокожи и 6,72-дюймовым Full HD+ дисплеем с Gorilla Glass 3.

Смартфон Motorola Moto G15 Power
Смартфон Moto G15 Power. Фото: ek.ua

Внутри Helio G81 Extreme и 8 ГБ оперативной памяти, батарея 6000 мАч с 30-ваттной зарядкой, двойная камера 50 Мп + 5 Мп и стереодинамики.

Samsung Galaxy A17

Модель в верхней границе бюджета: 6,7-дюймовый Super AMOLED Full HD+ с Gorilla Glass Victus+, 50-Мп камера с оптической стабилизацией и процессор Helio G99.

Смартфон Samsung Galaxy A17 4G
Смартфон Samsung Galaxy A17. Фото: ek.ua

Питание обеспечивает аккумулятор 5000 мАч с зарядкой 25 Вт.

Напомним, под "запланированным старением" подразумевают производственную стратегию, когда техника спроектирована так, чтобы она теряла производительность или функциональность быстрее, чем это объективно необходимо. Такие действия могут проявляться по-разному — от намеренного усложнения ремонта до постепенного замедления системы из-за обновления ПО.

Также мы писали, что выбор смартфона сегодня превратился в сложную задачу: рынок предлагает десятки форматов — от классических моделей до сложных "раскладушек" и даже кнопочных телефонов с минимальными функциями. В таких условиях опираться только на интуицию рискованно, ведь надежность бренда часто важнее дизайна или производительности.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
