Названо найкращі бюджетні смартфони осені до 8000 грн

Названо найкращі бюджетні смартфони осені до 8000 грн

Дата публікації: 8 жовтня 2025 12:32
ТОП-5 бюджетних смартфонів 2025 року — моделі до 8000 гривень
На столі бюджетний смартфон Samsung Galaxy A07. Фото: кадр з відео/YouTube

У 2025 році "бюджетник" уже не означає компроміси: великі батареї, яскраві екрани та функції, що ще вчора були лише у "середняків", стали нормою. Цієї осені в українському продажі з'явилися кілька цікавих моделей смартфонів до 8 тис. грн.

Про п'ять найпомітніших з них пише "Ми-Україна".

Читайте також:

Samsung Galaxy A07

Найдоступніший у добірці смартфон від Samsung з підтримкою одразу шести великих оновлень Android.

Смартфон Samsung Galaxy A07
Смартфон Samsung Galaxy A07. Фото: ek.ua

Має 6,7-дюймовий LCD-дисплей із частотою 90 Гц (HD+), чипсет Helio G99 і 50-Мп камеру, акумулятор 5000 мАг підтримує заряджання 25 Вт.

Poco C85

Робить ставку на автономність: батарея 6000 мАг із швидкою зарядкою 33 Вт та реверсивною на 10 Вт.

Смартфон Poco C85
Смартфон Poco C85. Фото: ek.ua

Оснащений 6,9-дюймовим екраном 120 Гц (HD+), чипсетом MediaTek Helio G81 Ultra та 50-Мп камерою, є захист IP64 і класичний 3,5-мм аудіороз'єм.

Redmi 15

Головний акцент — акумулятор на 7000 мАг, найбільший серед конкурентів.

Смартфон Xiaomi Redmi 15
Смартфон Redmi 15. Фото: ek.ua

У комплектації: 6,9-дюймовий IPS Full HD+ на 144 Гц, процесор Snapdragon 685 і 50-Мп камера; підтримує Hi-Res Audio, але без роз'єму 3,5 мм.

Moto G15 Power

Вирізняється задньою панеллю з екошкіри та 6,72-дюймовим Full HD+ дисплеєм із Gorilla Glass 3.

Смартфон Motorola Moto G15 Power
Смартфон Moto G15 Power. Фото: ek.ua

Усередині Helio G81 Extreme і 8 ГБ оперативної пам'яті, батарея 6000 мАг із 30-ватною зарядкою, подвійна камера 50 Мп + 5 Мп і стереодинаміки.

Samsung Galaxy A17

Модель у верхній межі бюджету: 6,7-дюймовий Super AMOLED Full HD+ із Gorilla Glass Victus+, 50-Мп камера з оптичною стабілізацією та процесор Helio G99.

Смартфон Samsung Galaxy A17 4G
Смартфон Samsung Galaxy A17. Фото: ek.ua

Живлення забезпечує акумулятор 5000 мАг із заряджанням 25 Вт.

Нагадаємо, під "запланованим старінням" мають на увазі виробничу стратегію, коли техніку спроєктовано так, щоб вона втрачала продуктивність або функціональність швидше, ніж це об'єктивно необхідно. Такі дії можуть проявлятися по-різному — від навмисного ускладнення ремонту до поступового уповільнення системи через оновлення ПЗ.

Також ми писали, що вибір смартфона сьогодні перетворився на складне завдання: ринок пропонує десятки форматів — від класичних моделей до складних "розкладачок" і навіть кнопкових телефонів з мінімальними функціями. У таких умовах спиратися лише на інтуїцію ризиковано, адже надійність бренду часто важливіша за дизайн чи продуктивність.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
