ТОП-5 бюджетних смартфонів 2025 року — моделі до 8000 гривень

У 2025 році "бюджетник" уже не означає компроміси: великі батареї, яскраві екрани та функції, що ще вчора були лише у "середняків", стали нормою. Цієї осені в українському продажі з'явилися кілька цікавих моделей смартфонів до 8 тис. грн.

Про п'ять найпомітніших з них пише "Ми-Україна".

Samsung Galaxy A07

Найдоступніший у добірці смартфон від Samsung з підтримкою одразу шести великих оновлень Android.

Смартфон Samsung Galaxy A07. Фото: ek.ua

Має 6,7-дюймовий LCD-дисплей із частотою 90 Гц (HD+), чипсет Helio G99 і 50-Мп камеру, акумулятор 5000 мАг підтримує заряджання 25 Вт.

Poco C85

Робить ставку на автономність: батарея 6000 мАг із швидкою зарядкою 33 Вт та реверсивною на 10 Вт.

Смартфон Poco C85. Фото: ek.ua

Оснащений 6,9-дюймовим екраном 120 Гц (HD+), чипсетом MediaTek Helio G81 Ultra та 50-Мп камерою, є захист IP64 і класичний 3,5-мм аудіороз'єм.

Redmi 15

Головний акцент — акумулятор на 7000 мАг, найбільший серед конкурентів.

Смартфон Redmi 15. Фото: ek.ua

У комплектації: 6,9-дюймовий IPS Full HD+ на 144 Гц, процесор Snapdragon 685 і 50-Мп камера; підтримує Hi-Res Audio, але без роз'єму 3,5 мм.

Moto G15 Power

Вирізняється задньою панеллю з екошкіри та 6,72-дюймовим Full HD+ дисплеєм із Gorilla Glass 3.

Смартфон Moto G15 Power. Фото: ek.ua

Усередині Helio G81 Extreme і 8 ГБ оперативної пам'яті, батарея 6000 мАг із 30-ватною зарядкою, подвійна камера 50 Мп + 5 Мп і стереодинаміки.

Samsung Galaxy A17

Модель у верхній межі бюджету: 6,7-дюймовий Super AMOLED Full HD+ із Gorilla Glass Victus+, 50-Мп камера з оптичною стабілізацією та процесор Helio G99.

Смартфон Samsung Galaxy A17. Фото: ek.ua

Живлення забезпечує акумулятор 5000 мАг із заряджанням 25 Вт.

