Головна Технології Названо найгірші бренди смартфонів для купівлі у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 11:41
Найнадійніші та найгірші бренди смартфонів — експерти провели дослідження
Смартфони на столі. Фото: Unsplash

Довірити вибір смартфона інтуїції складно, адже ринок пропонує і "розкладачки", і прості кнопкові моделі. Допомогти з рішенням може нове дослідження, яке показало, у яких брендів частіше трапляються ламання.

Про це пише DailyMail.

Читайте також:

Що з'ясувало дослідження про надійність смартфонів

Експерти проаналізували 15 644 смартфони 14 популярних брендів — від Apple і Samsung до Nokia та Huawei — щоб з'ясувати, як і коли виникають збої. У перший рік експлуатації показники виявилися загалом невисокими, однак у довшій перспективі різниця між виробниками стала помітною.

За шість років найчастіше проблеми фіксувалися у смартфонів Sony та Huawei. Найменше збоїв мали OnePlus, Realme та Google — лише у 11% пристроїв за той самий період. Samsung і Apple опинилися "посередині" з показниками 13% і 15% відповідно. За словами експертів, бренди суттєво різняться за ймовірністю виникнення збоїв у перші роки, і розташування найпопулярніших марок може здивувати.

Вони також звернули увагу на динаміку релізів.

"З огляду на п'ять нових моделей Oppo за рік, бренд може бути вартий уваги. Realme випускає менше пристроїв, але їх надійність помітно висока", — йдеться у дослідженні.

Загалом опитування показало, що в середньому лише 8% смартфонів мають збої протягом трьох років, тож більшість гаджетів певний час працюють без критичних проблем.

Найчастіше користувачі повідомляли про проблеми з акумулятором — на них припадає 29% усіх випадків, зокрема швидке розряджання й суттєве погіршення автономності за короткий час. Далі йдуть "гальмування" (5%), зависання (5%), раптові перезавантаження або "краші" (4%) та труднощі з оновленнями ПЗ (3%). Значно рідше трапляються збої біометрії — менш як 1%, а також по 1% випадків припадає на загоряння/дим, повну відмову увімкнення та проблеми з динаміком.

З огляду на загалом невисокі показники відмов, дослідники радять зосередитися на термінах підтримки — що довше смартфон не отримує патчів безпеки, то вищі ризики. Найкращі виробники підтримують пристрої щонайменше п'ять років від дати релізу — до них належать Apple, а також окремі моделі Samsung і Google. У найгіршому випадку оновлення припиняються вже через два роки.

Нагадаємо, новий смартфон без проблем витримує півтора-два дні активного використання, але вже через рік власники часто змушені шукати розетку посеред дня. Якщо пристрій не зазнавав падінь чи потрапляння у воду, причина зазвичай полягає у природному зношенні акумулятора, яке неминуче відбувається з часом.

Також ми писали, що користувачі смартфонів нерідко допускають однакові помилки, які знижують безпеку та надійність пристрою. Експерти виділяють щонайменше п'ять звичок, що несуть ризики для гаджета й можуть суттєво вплинути на його довговічність.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
