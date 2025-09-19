5 помилок користувачів смартфонів, які шкодять безпеці та гаджету

Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Freepik

Користувачі смартфонів нерідко повторюють кілька однакових хибних кроків, що призводять до проблем із безпекою та надійністю гаджета. Існує щонайменше п'ять ризикових звичок.

Про це пише iTechua.

Реклама

Читайте також:

Яких помилок припускаються майже всі користувачі

Фахівці виокремили п'ять найпоширеніших помилок, які варто припинити:

Встановлення додатків зі сторонніх сайтів — особливо на Android такі програми можуть містити віруси й інше шкідливе ПЗ. Ігнорування оновлень ОС і застосунків — апдейти потрібні не лише для нових функцій, а й для закриття вразливостей та загального захисту пристрою. Неправильна зарядка — не доводьте телефон до повного "нуля"; за потреби краще увімкнути авіарежим, щоб уникнути критичного розряду батареї. Відсутність захисного скла й бампера — без базового фізичного захисту ризик серйозних пошкоджень під час падіння значно зростає. Підключення до відкритих Wi-Fi-мереж — у публічних мережах легше втратити особисті дані через перехоплення трафіку.

Відмова від цих звичок допоможе зберегти смартфон у безпеці та продовжити термін його служби.

Нагадаємо, коли пам'ять на смартфоні заповнена, зовсім не обов'язково жертвувати улюбленими фотографіями чи відео. Є кілька простих кроків, які дозволяють швидко звільнити місце.

Також ми писали, що смартфон може втрачати заряд навіть тоді, коли ви ним майже не користуєтеся. Найчастіше причина криється у фонових процесах та активних модулях, які залишаються увімкненими й непомітно витрачають енергію.