5 помилок користувачів смартфонів, які шкодять безпеці та гаджету

ТОП-5 помилок користувачів смартфонів, які роблять майже всі
Користувачі смартфонів нерідко повторюють кілька однакових хибних кроків, що призводять до проблем із безпекою та надійністю гаджета. Існує щонайменше п'ять ризикових звичок.
Про це пише iTechua.
Яких помилок припускаються майже всі користувачі
Фахівці виокремили п'ять найпоширеніших помилок, які варто припинити:
- Встановлення додатків зі сторонніх сайтів — особливо на Android такі програми можуть містити віруси й інше шкідливе ПЗ.
- Ігнорування оновлень ОС і застосунків — апдейти потрібні не лише для нових функцій, а й для закриття вразливостей та загального захисту пристрою.
- Неправильна зарядка — не доводьте телефон до повного "нуля"; за потреби краще увімкнути авіарежим, щоб уникнути критичного розряду батареї.
- Відсутність захисного скла й бампера — без базового фізичного захисту ризик серйозних пошкоджень під час падіння значно зростає.
- Підключення до відкритих Wi-Fi-мереж — у публічних мережах легше втратити особисті дані через перехоплення трафіку.
Відмова від цих звичок допоможе зберегти смартфон у безпеці та продовжити термін його служби.
