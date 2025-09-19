5 ошибок пользователей смартфонов, из-за которых ломаются гаджеты

Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Freepik

Пользователи смартфонов нередко повторяют несколько одинаковых ошибочных шагов, которые приводят к проблемам с безопасностью и надежностью гаджета. Существует по меньшей мере пять рисковых привычек.

Об этом пишет iTechua.

Какие ошибки допускают почти все пользователи

Специалисты выделили пять самых распространенных ошибок, которые стоит прекратить:

Установка приложений со сторонних сайтов — особенно на Android такие программы могут содержать вирусы и другое вредоносное ПО. Игнорирование обновлений ОС и приложений — апдейты нужны не только для новых функций, но и для закрытия уязвимостей и общей защиты устройства. Неправильная зарядка — не доводите телефон до полного "нуля"; при необходимости лучше включить авиарежим, чтобы избежать критического разряда батареи. Отсутствие защитного стекла и бампера — без базовой физической защиты риск серьезных повреждений при падении значительно возрастает. Подключение к открытым Wi-Fi-сетям — в публичных сетях легче потерять личные данные из-за перехвата трафика.

Отказ от этих привычек поможет сохранить смартфон в безопасности и продлить срок его службы.

