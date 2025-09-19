Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии ТОП-5 самых частых ошибок пользователей телефонов

ТОП-5 самых частых ошибок пользователей телефонов

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 14:24
5 ошибок пользователей смартфонов, из-за которых ломаются гаджеты
Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Freepik

Пользователи смартфонов нередко повторяют несколько одинаковых ошибочных шагов, которые приводят к проблемам с безопасностью и надежностью гаджета. Существует по меньшей мере пять рисковых привычек.

Об этом пишет iTechua.

Реклама
Читайте также:

Какие ошибки допускают почти все пользователи

Специалисты выделили пять самых распространенных ошибок, которые стоит прекратить:

  1. Установка приложений со сторонних сайтов — особенно на Android такие программы могут содержать вирусы и другое вредоносное ПО.
  2. Игнорирование обновлений ОС и приложений — апдейты нужны не только для новых функций, но и для закрытия уязвимостей и общей защиты устройства.
  3. Неправильная зарядка — не доводите телефон до полного "нуля"; при необходимости лучше включить авиарежим, чтобы избежать критического разряда батареи.
  4. Отсутствие защитного стекла и бампера — без базовой физической защиты риск серьезных повреждений при падении значительно возрастает.
  5. Подключение к открытым Wi-Fi-сетям — в публичных сетях легче потерять личные данные из-за перехвата трафика.

Отказ от этих привычек поможет сохранить смартфон в безопасности и продлить срок его службы.

Напомним, когда память на смартфоне заполнена, совсем не обязательно жертвовать любимыми фотографиями или видео. Есть несколько простых шагов, которые позволяют быстро освободить место.

Также мы писали, что смартфон может терять заряд даже тогда, когда вы им почти не пользуетесь. Чаще всего причина кроется в фоновых процессах и активных модулях, которые остаются включенными и незаметно расходуют энергию.

телефоны приложение смартфон ошибки зарядка пользователи
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации