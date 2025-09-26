Видео
Видео

Названы худшие бренды смартфонов для покупки в 2025 году

Названы худшие бренды смартфонов для покупки в 2025 году

Дата публикации 26 сентября 2025 11:41
Надёжные и проблемные смартфоны — рейтинг брендов в 2025 году
Смартфоны на столе. Фото: Unsplash

Доверить выбор смартфона интуиции сложно, ведь рынок предлагает и "раскладушки", и простые кнопочные модели. Помочь с решением может новое исследование, которое показало, у каких брендов чаще случаются поломки.

Об этом пишет DailyMail.

Читайте также:

Что выяснило исследование о надежности смартфонов

Эксперты проанализировали 15 644 смартфона 14 популярных брендов — от Apple и Samsung до Nokia и Huawei — чтобы выяснить, как и когда возникают сбои. В первый год эксплуатации показатели оказались в целом невысокими, однако в более долгой перспективе разница между производителями стала заметной.

За шесть лет чаще всего проблемы фиксировались у смартфонов Sony и Huawei. Меньше всего сбоев было у OnePlus, Realme и Google — всего у 11% устройств за тот же период. Samsung и Apple оказались "посередине" с показателями 13% и 15% соответственно. По словам экспертов, бренды существенно различаются по вероятности возникновения сбоев в первые годы, и расположение самых популярных марок может удивить.

Они также обратили внимание на динамику релизов.

"Учитывая пять новых моделей Oppo за год, бренд может быть достоин внимания. Realme выпускает меньше устройств, но их надежность заметно высока", — говорится в исследовании.

В целом опрос показал, что в среднем только 8% смартфонов имеют сбои в течение трех лет, поэтому большинство гаджетов некоторое время работают без критических проблем.

Чаще всего пользователи сообщали о проблемах с аккумулятором — на них приходится 29% всех случаев, в частности быстрая разрядка и существенное ухудшение автономности за короткое время. Далее следуют "торможение" (5%), зависание (5%), внезапные перезагрузки или "краши" (4%) и трудности с обновлениями ПО (3%). Значительно реже случаются сбои биометрии — менее 1%, а также по 1% случаев приходится на загорание/дым, полный отказ включения и проблемы с динамиком.

Учитывая в целом невысокие показатели отказов, исследователи советуют сосредоточиться на сроках поддержки — чем дольше смартфон не получает патчей безопасности, тем выше риски. Лучшие производители поддерживают устройства минимум пять лет от даты релиза — к ним относятся Apple, а также отдельные модели Samsung и Google. В худшем случае обновления прекращаются уже через два года.

Напомним, новый смартфон без проблем выдерживает полтора-два дня активного использования, но уже через год владельцы часто вынуждены искать розетку посреди дня. Если устройство не испытывало падений или попадания в воду, причина обычно заключается в естественном износе аккумулятора, который неизбежно происходит со временем.

Также мы писали, что пользователи смартфонов нередко допускают одинаковые ошибки, которые снижают безопасность и надежность устройства. Эксперты выделяют как минимум пять привычек, которые несут риски для гаджета и могут существенно повлиять на его долговечность.

