ТОП смартфони до 8000 грн у 2025 році — 5 бюджетних моделей

Бюджетні смартфони вже не асоціюються з компромісами: за менше ніж 200 доларів можна отримати великий екран, містку батарею, NFC та акуратну оболонку без зайвого "сміття". Водночас варто пам'ятати про обмеження — це не флагмани, тож продуктивність і камери тут радше "достатні", ніж "вау".

Moto G (2025)

Свіжа бюджетна модель Motorola з Android 15, великою IPS-панеллю, акумулятором на 5000 мАг і заряджанням 30 Вт.

Це простий телефон без надмірностей, який "закриває" базові сценарії й не змушує страждати від повільної роботи чи дивних програмних рішень. Апарат побудований на Dimensity 6300 із 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ сховища, підтримує microSD до 1 ТБ і має NFC для безконтактних платежів. Дисплей 6,7 дюйма працює на частоті 120 Гц, проте роздільна здатність HD+ — це помітний компроміс. З мінусів — імовірно небагато великих оновлень ОС і скромна деталізація екрана.

Moto G 5G (2024)

На роль "надійного розблокованого" щоденника добре підходить Moto G 5G (2024).

Перевірений "трудяга", який коштує дуже привабливо. Тут Snapdragon 4 Gen 1, 4/128 ГБ пам'яті, Android 14 із трирічними оновленнями безпеки, 5000 мАг і дротова зарядка 18 Вт. Є NFC і навіть 3,5-мм аудіороз'єм, а зі зворотного боку — камера, де реально корисним лишається головний модуль на 50 МП. Великі версії Android далі 15-ї не обіцяють, зате загальна стабільність на рівні.

Moto G Power 5G (2024)

Якщо першочергове — витривалість, Moto G Power 5G (2024) створений саме для цього.

Це телефон, який реально "тягне" повний день і довше, ще й підтримує бездротову зарядку. Він має чип Dimensity 7020, 8 ГБ ОЗП і 128 ГБ ПЗП плюс microSD, дисплей 6,7 дюйма з роздільною здатністю 1080p, Android 14 із фірмовими доробками Motorola. Батарея на 5000 мАг підтримує 30 Вт по дроту та 15 Вт "бездроту", у повсякденні працює рівно й передбачувано. Слабке місце — читаність екрана надворі та скромна політика великих оновлень ОС.

Samsung Galaxy A16 5G

Тим, хто хоче кращої картинки, варто придивитися до Samsung Galaxy A16 5G.

Це модель із дійсно приємною Super AMOLED-панеллю 6,7 дюйма, сучасним 5G і довгою підтримкою софту. З технічного боку — екран 1080p із частотою 90 Гц, NFC, захист IP54, Android 14 і найсильніша фішка сегмента — обіцяні шість поколінь оновлень ОС. З "начинкою" ситуація залежить від регіону: виробник використовує різні платформи, але для повсякденних задач їх достатньо. Камери тут трійні з основним модулем 50 МП, ультраширик додає гнучкості, а макро — радше для галочки.

CMF Phone 1

Найприємніший сюрприз у бюджетному зніманні — CMF Phone 1.

Телефон вирізняється характерним дизайном і камерою, що знімає краще, ніж очікуєш у ціні до 200 доларів. Тут 6,67-дюймовий AMOLED з "рівними" рамками та 120 Гц, Dimensity 7300, конфігурації до 8/256 ГБ і слот microSD. Працює на Android 14 із двома роками великих оновлень і трирічними патчами безпеки. Основний сенсор 50 МП приємно дивує якістю, фронталка також не пасе задніх. Є й ложка дьогтю — відсутність NFC і непевне покриття 5G у деяких мережах, зате дротове заряджання на 33 Вт додає зручності.

