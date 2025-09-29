ТОП смартфоны до 8000 грн в 2025 году — 5 бюджетных моделей

Мужчина достает смартфон Motorola из кармана. Фото: Unsplash

Бюджетные смартфоны уже не ассоциируются с компромиссами: за менее чем 200 долларов можно получить большой экран, емкую батарею, NFC и аккуратную оболочку без лишнего "мусора". В то же время стоит помнить об ограничениях — это не флагманы, поэтому производительность и камеры здесь скорее "достаточные", чем "вау".

О пяти таких моделях пишет Android Central.

Moto G (2025)

Свежая бюджетная модель Motorola с Android 15, большой IPS-панелью, аккумулятором на 5000 мАч и зарядкой 30 Вт.

Смартфон Moto G (2025). Фото: ek.ua

Это простой телефон без излишеств, который "закрывает" базовые сценарии и не заставляет страдать от медленной работы или странных программных решений. Аппарат построен на Dimensity 6300 с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, поддерживает microSD до 1 ТБ и имеет NFC для бесконтактных платежей. Дисплей 6,7 дюйма работает на частоте 120 Гц, однако разрешение HD+ — это заметный компромисс. Из минусов — предположительно немного крупных обновлений ОС и скромная детализация экрана.

Moto G 5G (2024)

На роль "надежного разблокированного" ежедневника хорошо подходит Moto G 5G (2024).

Смартфон Moto G 5G (2024). Фото: ek.ua

Проверенный "трудяга", который стоит очень привлекательно. Тут Snapdragon 4 Gen 1, 4/128 ГБ памяти, Android 14 с трехлетними обновлениями безопасности, 5000 мАч и проводная зарядка 18 Вт. Есть NFC и даже 3,5-мм аудиоразъем, а с обратной стороны — камера, где реально полезным остается главный модуль на 50 МП. Большие версии Android дальше 15-й не обещают, зато общая стабильность на уровне.

Moto G Power 5G (2024)

Если первоочередное — выносливость, Moto G Power 5G (2024) создан именно для этого.

Смартфон Moto G Power 5G (2024). Фото: ek.ua

Это телефон, который реально "тянет" полный день и дольше, еще и поддерживает беспроводную зарядку. Он имеет чип Dimensity 7020, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ плюс microSD, дисплей 6,7 дюйма с разрешением 1080p, Android 14 с фирменными доработками Motorola. Батарея на 5000 мАч поддерживает 30 Вт по проводу и 15 Вт по "беспроводу", в повседневности работает ровно и предсказуемо. Слабое место — читаемость экрана на улице и скромная политика крупных обновлений ОС.

Samsung Galaxy A16 5G

Тем, кто хочет лучшей картинки, стоит присмотреться к Samsung Galaxy A16 5G.

Смартфон Samsung Galaxy A16 5G. Фото: ek.ua

Это модель с действительно приятной Super AMOLED-панелью 6,7 дюйма, современным 5G и длинной поддержкой софта. С технической стороны — экран 1080p с частотой 90 Гц, NFC, защита IP54, Android 14 и самая сильная фишка сегмента — обещанные шесть поколений обновлений ОС. С "начинкой" ситуация зависит от региона: производитель использует разные платформы, но для повседневных задач их достаточно. Камеры здесь тройные с основным модулем 50 МП, ультраширик добавляет гибкости, а макро — скорее для галочки.

CMF Phone 1

Самый приятный сюрприз в бюджетной съемке — CMF Phone 1.

Смартфон CMF Phone 1. Фото: ek.ua

Телефон отличается характерным дизайном и камерой, которая снимает лучше, чем ожидаешь в цене до 200 долларов. Здесь 6,67-дюймовый AMOLED с "ровными" рамками и 120 Гц, Dimensity 7300, конфигурации до 8/256 ГБ и слот microSD. Работает на Android 14 с двумя годами больших обновлений и трехлетними патчами безопасности. Основной сенсор 50 МП приятно удивляет качеством, фронталка также не пасет задних. Есть и ложка дегтя — отсутствие NFC и неуверенное покрытие 5G в некоторых сетях, зато проводная зарядка на 33 Вт добавляет удобства.

