Лучшие смартфоны со съемной батареей в 2025 году — 5 моделей

Смартфон Fairphone 5 в разобранном состоянии. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфоны со съемной батареей сегодня — редкость, ведь большинство моделей герметичные. В то же время на рынке остаются несколько актуальных вариантов, где аккумулятор можно заменить самостоятельно.

О таких моделях пишет Android Central.

Fairphone 5

Модульный смартфон, в котором не только батарея, но и большинство компонентов легко заменяются без лишних усилий.

Смартфон Fairphone 5. Фото: ek.ua

Обещана долгая поддержка: пользователям гарантируют восемь лет обновлений Android, а также официальную защиту от брызг по сертификации IP55. Среди характеристик — чип Qualcomm QCM6490 (уровень Snapdragon 778G), 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ с microSD, стереодинамики, аккумулятор 4200 мАч с проводной зарядкой 30 Вт, NFC и две SIM-карты. Камеры: 50+50 Мп сзади и 50 Мп спереди.

HMD Skyline

По философии близок к Fairphone: корпус легко раскрывается, ключевые узлы (включая дисплей и батарею) пригодны к самостоятельному обслуживанию.

Смартфон HMD Skyline. Фото: ek.ua

Он имеет 6,55-дюймовый FHD+-экран, Snapdragon 7s Gen 2, 8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ + microSD, Android 14, тройную камеру с телефото, аккумулятор 4600 мАч с поддержкой Qi2 15 Вт.

Samsung Galaxy XCover6 Pro

Промышленно ориентированный "защищенный" смартфон с MIL-STD-810H и IP68, сенсор работает даже в перчатках.

Смартфон Samsung Galaxy XCover6 Pro. Фото: ek.ua

Внутри — Snapdragon 778G 5G, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ + microSD. Стартовал на Android 12, получил обновление до Android 13, а также 25-ваттную проводную зарядку для съемной батареи 4050 мАч. Модель дороже типичных "середнячков" и заряжается медленно, зато предлагает долговечность и полный набор современных функций.

BLU G33

Простой аппарат для очень базовых задач.

Смартфон BLU G33. Фото: ek.ua

Он имеет 6,26-дюймовый HD-экран, 2/16 ГБ памяти с microSD, Android 13 Go Edition, двойные 5-Мп камеры, съемный аккумулятор 3000 мАч. В комплекте есть полезные аксессуары (чехол, зарядка), поддерживаются разблокировка лицом и сканер отпечатков.

Cat S22 Flip

Сочетает ностальгический форм-фактор и Android Go.

Смартфон Cat S22 Flip Cat S22 Flip. Фото: ek.ua

Смартфон получил 2,8-дюймовый TFT-экран внутри, 1,44-дюймовый монохромный дисплей снаружи, аппаратные кнопки для навигации, Snapdragon 215, 2/16 ГБ + microSD, съемную батарею 2000 мАч, IP68, зарядку USB-C. Экран очень компактный и не подходит для "тяжелых" сценариев, а производитель, выпускавший модель, прекратил деятельность — из-за этого найти новое устройство может быть сложно.

