Смартфон для школяра — 5 кращих моделей у 2025 році

Смартфон для школяра — 5 кращих моделей у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 12:32
Недорогі й з хорошою батареєю — 5 смартфонів для дітей до школи
Дівчинка зі смартфоном в руках. Фото: Freepik

Напередодні навчального року батьки обирають дітям смартфони для щоденного користування. За помірну ціну можна знайти моделі, які забезпечать надійний зв'язок, базовий ігровий досвід і тривалу роботу від батареї.

Сайт Новини.LIVE розповідає про п'ять моделей смартфонів, які варто розглянути для купівлі дітям у школу.

Читайте також:

Honor X6c

Найцікавіша конфігурація — 8/256 Гб, зараз ця модель в інтернет-магазинах коштує від 9 999 грн.

Смартфон Honor X6c
Смартфон Honor X6c. Фото: ek.ua

Модель одна з найновіших завдяки червневому релізу, працює на Android 15 з оболонкою MagicOS 9 і має захист IP64. Повного занурення у воду (важливо — прісну) не передбачено, зате апарат, за заявами виробника, витримував дроп-тести з висоти до 1,5 м, а дощ або випадково пролитий напій проблемою бути не мають.

Серед зручностей тут присутній сканер відбитків у кнопці живлення, "олдскульний" аудіороз'єм 3,5 мм і акумулятор на 5300 мАг із дротовою зарядкою 35 Вт.

Xiaomi Redmi 15C 4G

Свіжа модель, яка з'явилися у липні, коштує від 5 199 грн за версію 4/128 Гб.

Смартфон Xiaomi Redmi 15C
Смартфон Xiaomi Redmi 15C 4G. Фото: ek.ua

За параметрами 15C 4G близький до вищезгаданого Honor: той самий MediaTek Helio G81 Ultra, камера 50 Мп, рейтинг захисту IP64, NFC, сканер у кнопці живлення і роз'єм 3,5 мм.

Зате тут більший акумулятор — на 6000 мАг (дротова зарядка 33 Вт) і більший дисплей — 6,9 дюйма LCD, 120 Гц, HD+.

Poco C71 та Redmi A5 4G

Фактично це "близнюки" з однаковими ключовими характеристиками, але під різними брендами (обидва належать до екосистеми Xiaomi). Орієнтовна ціна — близько від 3 433 грн за Poco та від 5 022 грн за Xiaomi.

Смартфон Poco C71
Смартфон Poco C71. Фото: ek.ua

В обох: 6,88-дюймові LCD-екрани з HD+ і 120 Гц, сканери відбитків у бокових кнопках живлення, аудіороз'єми 3,5 мм і віртуальні датчики наближення. NFC немає — відповідно, безконтактні платежі не підтримуються.

Смартфон Xiaomi Redmi A4 5G
Смартфон Redmi A5 4G. Фото: ek.ua

Сьогодні варто дивитися щонайменше на конфігурації 4/128 ГБ. Так, 4 ГБ ОЗП для середини 2025 року небагато, але ці моделі працюють на Android 15 (Go Edition) — полегшеній системі, оптимізованій саме для такого обсягу пам'яті. Єдиною відмінністю між смартфонами на українському ринку є чипи — Poco має Unisoc T7250, а Xiaomi Snapdragon 4s Gen 2.

Realme C71

Серед доступних апаратів для дітей/підлітків новий Realme вирізняється дуже місткою батареєю. Для Європи заявлено 6000 мАг, для Китаю — 6300 мАг. На українському ринку пропонується саме варіант із більшою місткістю за 4 999 грн.

Смартфон Realme C71
Смартфон Realme C71. Фото: ek.ua

Експерти у тестах зазначають, що за помірної активності телефон тримає близько двох діб. Також є дротова зарядка 45 Вт і "захист від бризок, ударів і падінь" (без уточнення класу). Смартфон має NFC, сканер відбитків і роз'єм 3,5 мм для навушників. Працює пристрій на базі чипа Unisoc T7250 з Android 15.

Нагадаємо, вибір смартфона нерідко стає справжнім випробуванням: хочеться отримати максимум функцій, але не витратити зайвого. Уміння відрізнити маркетингові "приманки" від реально корисних можливостей допомагає підібрати пристрій без переплат.

Також ми писали, що iPhone традиційно тримають лідерство у продажах, хоча їхня ціна залишається високою. Якщо такі витрати здаються надмірними, варто звернути увагу на п'ять Android-моделей, які пропонують рівень флагманів Apple, але коштують суттєво менше.

Автор:
Володимир Мололкін
Автор:
Володимир Мололкін
