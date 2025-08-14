Відео
ТОП-5 смартфонів на Android, які кращі й дешевше за iPhone

ТОП-5 смартфонів на Android, які кращі й дешевше за iPhone

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 14:24
Найкращі альтернативи iPhone — 5 смартфонів на Android
Смартфон Google Pixel. Фото: Unsplash

Щороку iPhone очолюють продажі, однак висока вартість стримує чимало покупців: навіть iPhone 16e стартує від 599 доларів, а базові моделі — від 799 доларів. Якщо iPhone вам не підходить, можна розглянути п'ять Android-смартфонів, які за можливостями не поступаються флагманам Apple і часто коштують помітно менше.

Про це пише IGN.

Читайте також:

OnePlus 13

Китайський флагман випереджає iPhone 16 Pro Max у геймерських тестах, швидкості заряджання та яскравості екрана.

Смартфон OnePlus 13
Смартфон OnePlus 13. Фото: ek.ua

Камера не відстає від рішень Apple, а ціна приблизно на 300 доларів нижча, що робить модель привабливою для широкого кола користувачів.

Google Pixel 9 Pro

На відміну від більшості смартфонів із "однією зірковою" камерою, Pixel 9 Pro має одразу три потужні сенсори: 50, 48 і 48 Мп.

Смартфон Google Pixel 9 Pro
Смартфон Google Pixel 9 Pro. Фото: ek.ua

У поєднанні з просунутими алгоритмами обробки Google це дає насичені фото й відео навіть у слабкому освітленні.

OnePlus 12R

Модель пропонує продуктивний Snapdragon 8 Gen 2, LTPO AMOLED із 120 Гц, щонайменше 8 ГБ ОЗП, потрійну камеру (50+8+2 Мп) та акумулятор 5500 мАг із повною зарядкою приблизно за 30 хвилин.

Смартфон OnePlus 12R
Смартфон OnePlus 12R. Фото: ek.ua

Немає бездротової зарядки й оновлень ПЗ лише на три роки, зате ціна близько 500 доларів.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Надзвичайно потужний і універсальний пристрій, який поєднує смартфон і фактично планшет.

Смартфон Samsung Galaxy Fold7
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: ek.ua

Формфактор забезпечує унікальний досвід використання та розширює можливості як для роботи, так і для розваг — настільки, що про iPhone можна й не згадувати.

RedMagic 10 Pro

Найкращий ігровий смартфон наразі — це не iPhone 16 Pro Max і не найдорожчий Android.

Смартфон Nubia Red Magic 10 Pro
Смартфон Nubia RedMagic 10 Pro. Фото: ek.ua

RedMagic 10 Pro виділяється 144-герцовим AMOLED без вирізів, ефективним активним охолодженням із рідким металом і батареєю на 7050 мАг, що гарантує тривалі та комфортні ігрові сесії.

Нагадаємо, за останні роки смартфони непомітно збільшилися в розмірах: колись "великий" 5-дюймовий екран сьогодні має компактний вигляд на тлі 7-дюймових "планшетофонів". Втім, компактні моделі досі присутні на ринку — і серед них трапляються справді вдалі рішення.

Також ми писали, що смартфони Xiaomi вже давно зарекомендували себе як вдале поєднання ціни та функціональності, а у 2025 році вони напряму конкурують з iPhone, Samsung і Pixel. Серед актуальних новинок є п'ять моделей, які заслуговують на увагу покупців.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
