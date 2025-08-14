Найкращі альтернативи iPhone — 5 смартфонів на Android

ТОП-5 смартфонів на Android, які кращі й дешевше за iPhone
Щороку iPhone очолюють продажі, однак висока вартість стримує чимало покупців: навіть iPhone 16e стартує від 599 доларів, а базові моделі — від 799 доларів. Якщо iPhone вам не підходить, можна розглянути п'ять Android-смартфонів, які за можливостями не поступаються флагманам Apple і часто коштують помітно менше.
OnePlus 13
Китайський флагман випереджає iPhone 16 Pro Max у геймерських тестах, швидкості заряджання та яскравості екрана.
Камера не відстає від рішень Apple, а ціна приблизно на 300 доларів нижча, що робить модель привабливою для широкого кола користувачів.
Google Pixel 9 Pro
На відміну від більшості смартфонів із "однією зірковою" камерою, Pixel 9 Pro має одразу три потужні сенсори: 50, 48 і 48 Мп.
У поєднанні з просунутими алгоритмами обробки Google це дає насичені фото й відео навіть у слабкому освітленні.
OnePlus 12R
Модель пропонує продуктивний Snapdragon 8 Gen 2, LTPO AMOLED із 120 Гц, щонайменше 8 ГБ ОЗП, потрійну камеру (50+8+2 Мп) та акумулятор 5500 мАг із повною зарядкою приблизно за 30 хвилин.
Немає бездротової зарядки й оновлень ПЗ лише на три роки, зате ціна близько 500 доларів.
Samsung Galaxy Z Fold 7
Надзвичайно потужний і універсальний пристрій, який поєднує смартфон і фактично планшет.
Формфактор забезпечує унікальний досвід використання та розширює можливості як для роботи, так і для розваг — настільки, що про iPhone можна й не згадувати.
RedMagic 10 Pro
Найкращий ігровий смартфон наразі — це не iPhone 16 Pro Max і не найдорожчий Android.
RedMagic 10 Pro виділяється 144-герцовим AMOLED без вирізів, ефективним активним охолодженням із рідким металом і батареєю на 7050 мАг, що гарантує тривалі та комфортні ігрові сесії.
