Найкращі смартфони Xiaomi у 2025 році — 5 моделей від флагманів до бюджетників

Смартфони Xiaomi давно відомі вдалим поєднанням ціни та можливостей, а у 2025 році вони вже напряму конкурують з iPhone, Samsung і Pixel. Є п'ять актуальних моделей, які варто розглянути потенційним покупцям.

Xiaomi 15 Ultra

Це всеосяжний флагман, який вирізняється у першу чергу камерами.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra.

Модель отримала 6,73-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю 3200x1440, надшвидкий чип Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ сховища. Працює на HyperOS 2 на базі Android 15, акумулятор на 5410 мАг доповнено захистом від води IP68.

Ключова родзинка — тильний модуль із брендуванням Leica: поряд із 50-мегапіксельними основною, ультраширокою та 3x телекамерою тут встановлено 200-мегапіксельний перископ з оптичним зумом 4,3x на 1-дюймовому сенсорі.

Xiaomi 15

Стандартна "п'ятнадцятка" відчутно доступніша за Ultra й компактніша, але майже не поступається у швидкодії.

Смартфон Xiaomi 15.

Тут такий самий чип Snapdragon 8 Elite, 6,36-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 2670x1200, конфігурації на 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті й 256/512 ГБ або 1 ТБ сховища, а також акумулятор 5240 мАг з дротовою зарядкою 90 Вт і бездротовою 50 Вт.

Камерний блок збалансований:

50-МП основна;

50-МП ультраширока;

50-МП телекамера з 3x оптичним зумом.

Підтримуються режими Leica Authentic і Leica Vibrant. Модель отримує 4 роки оновлень ОС і 5 років патчів безпеки.

Xiaomi 14T Pro

Це великий і дуже швидкий "середняк", який у 2025 році має надзвичайно привабливий вигляд.

Смартфон Xiaomi 14T Pro.

Смартфон отримав 6,67-дюймовий дисплей 1080x2400, чип MediaTek Dimensity 9300+ у парі з 12 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач до 1 ТБ стандарту UFS 4.0 та батарею на 5000 мАг. Працює на HyperOS (Android 14), а фотоблок складається з 50-МП основної, 50-МП телефото та 12-МП ультраширокої камер — результати знімання часто вражають для свого класу.

Poco X7 Pro

Для тих, хто шукає максимум за мінімум, саме цей смартфон рекомендується у 2025 році.

Смартфон Poco X7 Pro.

Він працює на Android 15 із HyperOS 2, має 6,67-дюймовий екран 1220x2712, чип Dimensity 8400 Ultra та 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті з 256/512 ГБ сховища. Головний козир — автономність: акумулятор на 6000 мАг у повсякденному використанні легко дотягує до двох днів, що порівнювано з "довгожителями" на кшталт iPhone 16 Plus.

Камери скромніші — 50-МП основна й 8-МП ультраширока та 20-МП фронтальна — зате продуктивність близька до флагманської для свого бюджету.

Xiaomi Mix Flip

Перший "фліп" Xiaomi з міжнародним стартом поєднує великий 6,86-дюймовий 120-Гц внутрішній дисплей 2912x1224 з 4,01-дюймовим зовнішнім екраном 1392x1208, працює на Snapdragon 8 Gen 3 з 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ сховища, а батарея на 4780 мАг підтримує швидке заряджання.

Смартфон Xiaomi Mix Flip.

Камери для "клапанів" тут нетипові: замість пари широка + ультраширока використано 50-МП основну і 50-МП телевик, що розширює сценарії знімання й виводить якість на один із найкращих рівнів у сегменті. Водночас офіційної сертифікації захисту від пилу та води немає, а доступність на окремих ринках обмежена.

Нагадаємо, Xiaomi ще поширює HyperOS 2.1, але вже влітку планує перейти на масштабне оновлення — HyperOS 3. Воно принесе зміни в дизайні, функціональності й продуктивності та охопить широку лінійку пристроїв.

Також ми писали, що цього року Xiaomi святкує 15-річчя. Засновник і генеральний директор Лей Цзун пригадав шлях компанії від стартапу зі створення оболонки на Android до глобального технологічного лідера, який змінив правила гри в індустрії та довів, що передові технології можуть бути доступними кожному.