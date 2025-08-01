HyperOS 3 на Android 16 — ці 9 смартфонів Xiaomi отримають першими

Смартфон компанії Xioami на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Xiaomi готує одне з найбільших програмних оновлень — HyperOS 3, базоване на Android 16, реліз якого очікують у вересні 2025 року. Компанія зробить ставку на покращену анімацію, продуктивність і оновлений дизайн, а першими доступ до прошивки дістануть флагманські та преміальні моделі.

Про це пише XiaomiTime.

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Серед флагманських пристроїв компанії першими оновлення отримають:

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15T Pro;

Xiaomi 14T Pro.

Першими оновлення побачать й ігрові флагмани:

Redmi K70 Ultra;

Redmi K80 Ultra.

З коробки нову версію HyperOS 3 отримають:

Xiaomi 16;

Xiaomi 16 Pro.

Що нового в HyperOS 3

HyperOS 3 створено на основі Android 16 з інтеграцією фірмових доопрацювань Xiaomi. Оновлення орієнтоване на підтримання швидкодії та актуальності пристроїв у 2025 році та далі. Серед ключових змін:

нова система анімацій з плавнішими переходами;

покращення оптимізації продуктивності;

оновлений інтерфейс;

підвищена стабільність системи;

краща взаємодія в екосистемі пристроїв Xiaomi.

Публічний реліз HyperOS 3.0 очікується у вересні-жовтні 2025 року. Спершу прошивка надійде на флагмани, після чого розшириться на середній та початковий сегменти. Перевірити наявність оновлення можна на HyperOSUpdates.com або встановивши застосунок MemeOS Enhancer з Play Store — він надає доступ до прихованих функцій Xiaomi, оновлень системних додатків і сповіщень про доступність прошивки на екрані.

Нагадаємо, Xiaomi ще продовжує розгортання HyperOS 2.1 на базі Android 15, однак уже готує наступний крок — реліз HyperOS 3. Нова версія прошивки обіцяє помітні зміни в інтерфейсі, ширші можливості й покращену швидкодію для багатьох моделей бренду.

Також ми писали, що наприкінці квітня 2025 року сім смартфонів Xiaomi втратили офіційну підтримку. Ці пристрої більше не отримуватимуть апдейти безпеки та нові версії ОС, оскільки компанія визнала їх застарілими.