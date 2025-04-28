Xiaomi припиняє підтримку семи смартфонів — що потрібно знати власникам

Смартфони Xiaomi. Фото: Unsplash

У суботу, 26 квітня 2025 року, компанія Xiaomi офіційно підтвердила, що одразу сім її смартфонів досягнуть статусу "end-of-life" уже в кінці квітня. Відтоді ці пристрої більше не отримуватимуть оновлення операційної системи й, головне, патчі безпеки.

Про це пише Gizchina.

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Які смартфони Xiaomi залишаться без оновлень

Під скорочення потрапили як "ігрові монстри" POCO F4 GT та Redmi K50 Gaming, так і масові моделі Redmi 10A, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro+ 5G, а також Xiaomi 11i та його швидкозарядна версія 11i HyperCharge.

Для найпотужніших апаратів виробник приготував прощальний подарунок: POCO F4 GT отримає фінальну прошивку HyperOS 2.0.1.0 на базі Android 14, а Redmi K50 Gaming — HyperOS 2.0.2.0. Решта моделей завершують свій цикл раніше: Redmi 10A залишиться на MIUI 12.5, тоді як Redmi Note 11S 5G, Note 11 Pro+ 5G, Xiaomi 11i та 11i HyperCharge зупиняться на HyperOS 1 з Android 13.

Втрата оновлень не перетворить смартфони на "цеглу" — дзвінки, месенджери й браузер надалі працюватимуть. Однак без свіжих патчів гаджети ставатимуть дедалі вразливішими до нових атак, а з часом окремі додатки можуть почати гальмувати або зовсім відмовитися встановлюватися. На фоні цього Xiaomi м'яко підштовхує користувачів придивитися до новіших пристроїв: наприклад, нещодавно анонсований планшет Xiaomi Pad 7 вже обіцяє шість років захисних оновлень.

Питання лише в тому, скільки ще часу власники готові "витискати" зі свого смартфона, адже офіційний зворотний відлік уже розпочався.

Нагадаємо, Xiaomi почала поширювати квітневий патч HyperOS. Оновлення усуває низку критичних уразливостей і підвищує стабільність системи на моделях Redmi, Poco та Xiaomi.

Також ми писали, що Xiaomi відзначила 15-річчя з дня заснування. Компанія пройшла великий і складний шлях, перш ніж стати глобальним технологічним лідером.