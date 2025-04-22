Xiaomi випустила важливий патч безпеки HyperOS — які смартфони отримають

Смартфон Xiaomi з HyperOS. Фото: скриншот/YouTube

Xiaomi продовжує демонструвати відданість безпеці своїх пристроїв: компанія вже почала розповсюджувати квітневий патч HyperOS. Оновлення усуває низку критичних уразливостей і підвищує стабільність системи на моделях кількох лінійок, щоб користувачі серій Redmi, POCO та флагманських смартфонів Xiaomi швидше отримали захист від найсвіжіших загроз. Патч вийшов менш ніж за місяць після масштабного оновлення HyperOS 2.0, у якому з'явилися покращена продуктивність та оновлений інтерфейс.

Про це пише XiaomiTime.

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Які моделі вже отримують оновлення

Першими пакет безпеки отримали Xiaomi 14 та 14 Pro, до них приєдналися Xiaomi 13 Ultra, 12T Pro (він же Redmi K50 Ultra) і 12S. Серед середнього сегмента прошивка поширюється на Redmi Note 14 4G, Note 12 Pro, Note 12 Pro+ і Note 12 Discovery, а також на POCO X5 5G. Лінійку потужних пристроїв доповнюють POCO F7 Pro (Redmi K80) і POCO F6 Pro (Redmi K70). За планом виробника, майбутні моделі Xiaomi матимуть до шести років підтримки оновлень, тож поточний патч стане лише першим із багатьох.

Оновлення ліквідує критичні помилки операційної системи, оптимізує роботу з пам'яттю, посилює захист від зловмисних застосунків, підвищує безпеку мережевих протоколів і закриває кілька специфічних уразливостей HyperOS. Розповсюдження відбувається хвилями: компанія традиційно завершує доставлення пакета на всі сумісні пристрої за два-три тижні.

Перевірити наявність патча можна в меню "Налаштування" — "Про телефон" — "Оновлення системи", натиснувши "Перевірити наявність оновлень". Якщо прошивка вже доступна, достатньо завантажити її й перезавантажити смартфон, аби зміни набули чинності.

Регулярні патчі безпеки залишаються ключовим елементом захисту від нових загроз. Квітневе оновлення підкреслює, що Xiaomi робить однаковий акцент як на бюджетних пристроях, так і на флагманських моделях, підтримуючи широке портфоліо смартфонів і забезпечуючи користувачів актуальними засобами безпеки.

Нагадаємо, нещодавно компанія Xiaomi відзначила 15-річчя з дня заснування. Компанія здійснила великий шлях від випуску першого смартфона до становлення технологічним лідером.

Також ми писали, що користувачі знайшли корисну функцію в оновленні HyperOS 2.0, що стосується батареї. Вона допоможе заощадити заряд акумулятора завдяки оновленню його прошивки.