Xiaomi выпустила важный патч безопасности HyperOS — какие смартфоны получат

Смартфон Xiaomi с HyperOS. Фото: скриншот/YouTube

Xiaomi продолжает демонстрировать приверженность безопасности своих устройств: компания уже начала распространять апрельский патч HyperOS. Обновление устраняет ряд критических уязвимостей и повышает стабильность системы на моделях нескольких линеек, чтобы пользователи серий Redmi, POCO и флагманских смартфонов Xiaomi быстрее получили защиту от самых свежих угроз. Патч вышел менее чем через месяц после масштабного обновления HyperOS 2.0, в котором появились улучшенная производительность и обновленный интерфейс.

Об этом пишет XiaomiTime.

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Какие модели уже получают обновление

Первыми пакет безопасности получили Xiaomi 14 и 14 Pro, к ним присоединились Xiaomi 13 Ultra, 12T Pro (он же Redmi K50 Ultra) и 12S. Среди среднего сегмента прошивка распространяется на Redmi Note 14 4G, Note 12 Pro, Note 12 Pro+ и Note 12 Discovery, а также на POCO X5 5G. Линейку мощных устройств дополняют POCO F7 Pro (Redmi K80) и POCO F6 Pro (Redmi K70). По плану производителя, будущие модели Xiaomi будут иметь до шести лет поддержки обновлений, поэтому текущий патч станет лишь первым из многих.

Обновление ликвидирует критические ошибки операционной системы, оптимизирует работу с памятью, усиливает защиту от злонамеренных приложений, повышает безопасность сетевых протоколов и закрывает несколько специфических уязвимостей HyperOS. Распространение происходит волнами: компания традиционно завершает доставку пакета на все совместимые устройства за две-три недели.

Проверить наличие патча можно в меню "Настройки" — "О телефоне" — "Обновления системы", нажав "Проверить наличие обновлений". Если прошивка уже доступна, достаточно скачать ее и перезагрузить смартфон, чтобы изменения вступили в силу.

Регулярные патчи безопасности остаются ключевым элементом защиты от новых угроз. Апрельское обновление подчеркивает, что Xiaomi делает одинаковый акцент как на бюджетных устройствах, так и на флагманских моделях, поддерживая широкое портфолио смартфонов и обеспечивая пользователей актуальными средствами безопасности.

Напомним, недавно компания Xiaomi отметила 15-летие со дня основания. Компания проделала большой путь от выпуска первого смартфона до становления технологическим лидером.

Также мы писали, что пользователи нашли полезную функцию в обновлении HyperOS 2.0, касающуюся батареи. Она поможет сэкономить заряд аккумулятора благодаря обновлению его прошивки.