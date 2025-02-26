Xiaomi припиняє оновлення HyperOS для низки смартфонів — список моделей

Смартфон компанії Xiaomi. Фото: Unsplash

Компанія Xiaomi продовжує вдосконалювати власну операційну систему, але водночас деякі власники смартфонів лишаться без нових оновлень. З останніх звітів випливає, що низка флагманських моделей, а також пристрої лінійок Redmi та POCO не отримають HyperOS 2.1 та 2.2.

Про це пише Xiaomi Time.

Читайте також:

Пристрої, які більше не отримуватимуть HyperOS 2.1 та 2.2

Згідно з наявною інформацією, наступні моделі залишаться на поточній версії HyperOS і не оновлюватимуться до версій 2.1 та 2.2:

серія Xiaomi 11 (усі моделі);

серія Redmi Note 12 (Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G);

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

лінійка POCO M5;

лінійка POCO X5;

лінійка POCO F4;

Xiaomi Pad 6 — лінійка Redmi K50 (усі моделі, за винятком Redmi K50 Ultra).

Версія HyperOS 2.1 пропонує значні поліпшення в роботі системи Xiaomi. Основна увага зосереджена на оптимізації та плавності анімацій. Користувачі сумісних пристроїв зможуть помітити більш приємні переходи між меню та загалом покращений досвід взаємодії з телефоном.

Чого чекати від HyperOS 2.2

Наразі деталі щодо HyperOS 2.2 тримаються в секреті, а офіційних подробиць про нові функції від Xiaomi практично немає. За попередньою інформацією, оновлення можуть представити вже у березні. Тоді власники сумісних пристроїв зможуть вперше побачити, які можливості принесе версія 2.2.

Для тих користувачів, чиї смартфони не оновляться до HyperOS 2.1 і 2.2, ситуація може викликати розчарування. Водночас очевидно, що Xiaomi зосереджується на новіших пристроях, завдяки чому саме вони отримують найбільш актуальні покращення та функції.

Нагадаємо, Xiaomi 15 Ultra знову засвітився в мережі, і тепер можна поглянути на його офіційні пресзображення. Інформацію про смартфон виклав один із інтернет-ритейлерів, хоч саму сторінку вже видалили, та в Інтернеті нічого не зникає безслідно.

Також ми писали, що Xiaomi активно працює над реалізацією запуску Windows-ігор на планшетах. Компанія запрошує власників Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 випробувати технологію WinPlay, яка розробляється в рамках операційної системи HyperOS.