Xiaomi прекращает обновление HyperOS для ряда смартфонов — список моделей

Смартфон компании Xiaomi. Фото: Unsplash

Компания Xiaomi продолжает совершенствовать собственную операционную систему, но в то же время некоторые владельцы смартфонов останутся без новых обновлений. Из последних отчетов следует, что ряд флагманских моделей, а также устройства линеек Redmi и POCO не получат HyperOS 2.1 и 2.2.

Об этом пишет Xiaomi Time.

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Согласно имеющейся информации, следующие модели останутся на текущей версии HyperOS и не будут обновляться до версий 2.1 и 2.2:

серия Xiaomi 11 (все модели);

серия Redmi Note 12 (Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G);

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

линейка POCO M5;

линейка POCO X5;

линейка POCO F4;

Xiaomi Pad 6 — линейка Redmi K50 (все модели, за исключением Redmi K50 Ultra).

Версия HyperOS 2.1 предлагает значительные улучшения в работе системы Xiaomi. Основное внимание сосредоточено на оптимизации и плавности анимаций. Пользователи совместимых устройств смогут заметить более приятные переходы между меню и в целом улучшенный опыт взаимодействия с телефоном.

Чего ждать от HyperOS 2.2

Сейчас детали по HyperOS 2.2 держатся в секрете, а официальных подробностей о новых функциях от Xiaomi практически нет. По предварительной информации, обновление могут представить уже в марте. Тогда владельцы совместимых устройств смогут впервые увидеть, какие возможности принесет версия 2.2.

Для тех пользователей, чьи смартфоны не обновятся до HyperOS 2.1 и 2.2, ситуация может вызвать разочарование. В то же время очевидно, что Xiaomi сосредотачивается на новых устройствах, благодаря чему именно они получают наиболее актуальные улучшения и функции.

Напомним, Xiaomi 15 Ultra снова засветился в сети, и теперь можно взглянуть на его официальные пресс-изображения. Информацию о смартфоне выложил один из интернет-ритейлеров, хотя саму страницу уже удалили, но в Интернете ничего не исчезает бесследно.

Также мы писали, что Xiaomi активно работает над реализацией запуска Windows-игр на планшетах. Компания приглашает владельцев Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 испытать технологию WinPlay, которая разрабатывается в рамках операционной системы HyperOS.