Xiaomi прекращает поддержку семи смартфонов — что нужно знать владельцам

Смартфоны Xiaomi. Фото: Unsplash

В субботу, 26 апреля 2025 года, компания Xiaomi официально подтвердила, что сразу семь ее смартфонов достигнут статуса "end-of-life" уже в конце апреля. С тех пор эти устройства больше не будут получать обновления операционной системы и, главное, патчи безопасности.

Об этом пишет Gizchina.

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Под сокращение попали как "игровые монстры" POCO F4 GT и Redmi K50 Gaming, так и массовые модели Redmi 10A, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro+ 5G, а также Xiaomi 11i и его быстрозарядная версия 11i HyperCharge.

Для самых мощных аппаратов производитель приготовил прощальный подарок: POCO F4 GT получит финальную прошивку HyperOS 2.0.1.0 на базе Android 14, а Redmi K50 Gaming — HyperOS 2.0.2.0. Остальные модели завершают свой цикл раньше: Redmi 10A останется на MIUI 12.5, тогда как Redmi Note 11S 5G, Note 11 Pro+ 5G, Xiaomi 11i и 11i HyperCharge остановятся на HyperOS 1 с Android 13.

Потеря обновлений не превратит смартфоны в "кирпичи" — звонки, мессенджеры и браузер в дальнейшем будут работать. Однако без свежих патчей гаджеты будут становиться все более уязвимыми к новым атакам, а со временем отдельные приложения могут начать тормозить или вовсе отказаться устанавливаться. На фоне этого Xiaomi мягко подталкивает пользователей присмотреться к более новым устройствам: например, недавно анонсированный планшет Xiaomi Pad 7 уже обещает шесть лет защитных обновлений.

Вопрос лишь в том, сколько еще времени владельцы готовы "выжимать" из своего смартфона, ведь официальный обратный отсчет уже начался.

Напомним, Xiaomi начала распространять апрельский патч HyperOS. Обновление устраняет ряд критических уязвимостей и повышает стабильность системы на моделях Redmi, Poco и Xiaomi.

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