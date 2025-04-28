Xiaomi прекращает поддержку семи смартфонов — что нужно знать владельцам

Xiaomi прекратила поддержку семи популярных моделей смартфонов
В субботу, 26 апреля 2025 года, компания Xiaomi официально подтвердила, что сразу семь ее смартфонов достигнут статуса "end-of-life" уже в конце апреля. С тех пор эти устройства больше не будут получать обновления операционной системы и, главное, патчи безопасности.
Об этом пишет Gizchina.
Какие смартфоны Xiaomi останутся без обновлений
Под сокращение попали как "игровые монстры" POCO F4 GT и Redmi K50 Gaming, так и массовые модели Redmi 10A, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro+ 5G, а также Xiaomi 11i и его быстрозарядная версия 11i HyperCharge.
Для самых мощных аппаратов производитель приготовил прощальный подарок: POCO F4 GT получит финальную прошивку HyperOS 2.0.1.0 на базе Android 14, а Redmi K50 Gaming — HyperOS 2.0.2.0. Остальные модели завершают свой цикл раньше: Redmi 10A останется на MIUI 12.5, тогда как Redmi Note 11S 5G, Note 11 Pro+ 5G, Xiaomi 11i и 11i HyperCharge остановятся на HyperOS 1 с Android 13.
Потеря обновлений не превратит смартфоны в "кирпичи" — звонки, мессенджеры и браузер в дальнейшем будут работать. Однако без свежих патчей гаджеты будут становиться все более уязвимыми к новым атакам, а со временем отдельные приложения могут начать тормозить или вовсе отказаться устанавливаться. На фоне этого Xiaomi мягко подталкивает пользователей присмотреться к более новым устройствам: например, недавно анонсированный планшет Xiaomi Pad 7 уже обещает шесть лет защитных обновлений.
Вопрос лишь в том, сколько еще времени владельцы готовы "выжимать" из своего смартфона, ведь официальный обратный отсчет уже начался.
Напомним, Xiaomi начала распространять апрельский патч HyperOS. Обновление устраняет ряд критических уязвимостей и повышает стабильность системы на моделях Redmi, Poco и Xiaomi.
Также мы писали, что Xiaomi отметила 15-летие со дня основания. Компания прошла большой и сложный путь, прежде чем стать глобальным технологическим лидером.
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