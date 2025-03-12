Xiaomi представила новий застосунок камери — які смартфони отримають першими

Камера смартфона Xiaomi 12T Pro. Фото: Unsplash

Компанія Xiaomi випустила новий застосунок "Камера", який анонсувала в рамках презентації флагманського Xiaomi 15 Ultra. Стали відомі подробиці, а також розкрито список пристроїв, які отримають оновлення першими.

Про це пише GSMinfo.

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Отримавши новий дизайн, застосунок "Камера" став більш інтуїтивно зрозумілим. На головному екрані зникли деякі налаштування, натомість з'явилися найбільш часто використовувані інструменти. Водночас нічний режим інтегровано у режими фото та відеознімання.

Оновлений застосунок "Камера" для смартфонів Xiaomi. Фото: Xiaomi

Оновлений застосунок "Камера" для смартфонів Xiaomi. Фото: Xiaomi 1 / 2

Професійний режим також отримав нові налаштування, орієнтовані на знімання відео. Розробники додали вісім нових звуків спуску затвора, оновили зовнішній вигляд деяких іконок та постаралися максимально спростити використання застосунку, здебільшого для тих, хто не має професійних навичок у фотографуванні.

Окрім Xiaomi 15 Ultra, інші пристрої компанії також отримають оновлений застосунок "Камера", і вже названо пристрої, які одними з перших отримають нову версію:

Xiaomi 15/15 Pro/15 Ultra;

Xiaomi 14/14 Pro/14 Ultra;

Xiaomi 13/13 Pro/13 Lite;

Xiaomi 12S/12S Pro/12S Ultra;

Xiaomi MIX Fold 4/Fold 3;

Xiaomi MIX Flip;

Xiaomi CIVI 4 Pro;

Redmi K70/K70 Pro;

Redmi K60/K60 Pro;

Redmi Note 14/14 5G/14 Pro/14 Pro 5G/14 Pro+ 5G;

Redmi Note 13/13 5G/13 Pro/13 Pro 5G/13 Pro+ 5G;

Redmi Turbo 4;

POCO F6/F6 Pro.

Нагадаємо, Xiaomi продовжує роботу над вдосконаленням своєї оболонки операційної системи HyperOS. З останніх звітів компанії стало відомо, що власники деяких смартфонів, а також флагманських моделей, залишаться без нових оновлень цього року.

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