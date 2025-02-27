Xiaomi 15 Ultra презентували — топові характеристики, новий дизайн та потужні камери

Смартфон Xiaomi 15 Ultra. Фото: Xiaomi

У Китаї офіційно представили Xiaomi 15 Ultra. Смартфон отримав оновлений дизайн та внутрішні зміни, які зберігають характерні деталі лінійки Ultra.

Про це пише GSMArena.

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Які характеристики Xiaomi 15 Ultra

Основні характеристики такі:

екран 6,73 дюйма, LTPO AMOLED на 120 Гц з яскравістю до 3200 ніт у піку. Роздільна здатність — 1440x3200. Екран захищений загартованим склом Xiaomi Shield Glass 2.0;

чип Snapdragon 8 Elite;

три версії пам'яті 12/256, 16/512 ГБ і 16 ГБ/1 ТБ. Перша з них — китайський ексклюзив;

акумулятор на 6000 мАг, який у глобальній версії буде зменшено до 5400 мАг;

дротова зарядка на 90 Вт, бездротова — на 80.

Xiaomi 15 Ultra отримав суттєве оновлення блоку камер. У нижньому ряду розміщено три сенсори, а новий масивний перископ розташований над усіма іншими модулями. Під час презентації повідомили, що окрім двоколірних варіантів у стилі фотоапаратів Leica, їх буде дві.

Презентація смартфона Xiaomi 15 Ultra. Фото: Xiaomi

Основна камера оснащена дюймовим сенсором Sony LYT-900 та підтримує оптичну стабілізацію зображення (OIS). Телевік має сенсор Sony IMX858 на 50 Мп з оптичним зумом 3x, OIS та режимом макрознімання. Перископ має 200 Мп з сенсором Samsung ISOCELL HP9 (розмір 1/1,4 дюйма), що забезпечує зум 4,3x і підтримує "зум без втрати якості" до 200 мм і 400 мм. Ширококутна камера використовує сенсор Samsung ISOCELL JN5 з автофокусом.

Захисна кришка блоку камер виконана зі скла підвищеної міцності Corning Gorilla Glass 7i, а партнерство з Leica сприяє точній настройці системи.

Смартфон дозволяє записувати відео у 4K при 60/120 кадрах на секунду, а також підтримує знімання 8K. Заявлена підтримка технологій ACES LOG та системи стабілізації відео UIS.

Представники Xiaomi наголошують на ефективності системи охолодження, яка, за їх словами, перевершує аналогічні рішення в iPhone. Також стверджують, що якість фото при зумі в Xiaomi 15 Ultra залишає більше деталей і надає більш насичені кольори у порівнянні з iPhone 16 Pro Max.

Презентація смартфона Xiaomi 15 Ultra. Фото: Xiaomi

За стабільність зв'язку відповідають одразу три чипи T1. Глобальна версія моделі відрізняється від китайського варіанту підтримкою eSIM та меншою батареєю. Захист від води та пилу відповідає стандарту IP68, а система HyperOS включає набір ШІ-функцій Hyper AI. Також смартфон можна синхронізувати з пристроями iPhone, iPad чи Mac для передачі даних.

До Xiaomi 15 Ultra додано новий аксесуар, який перетворює його на аналог фотоапарата — кнопку спуску затвора з можливістю кастомізації, окрему батарею на 2000 мАг та ступінь захисту корпусу IP54.

Ціни такі:

12+256 ГБ — 6499 юанів (близько 28 000 гривень);

16+512 ГБ — 6999 юанів (близько 30 200 гривень);

16+1024 ГБ — 7799 юанів (близько 33 700 гривень);

16+1024 ГБ (Leica-версія) — 7999 юанів (близько 34 600 гривень).

Попри очікування, стартова ціна практично не змінилася у порівнянні з попереднім поколінням. Глобальна презентація Xiaomi 15 Ultra відбудеться 2 березня.

Нагадаємо, Xiaomi вдосконалює власну оболонку HyperOS, але водночас деякі власники смартфонів компанії залишаться без нових версій. За попередньою інформацією, складено список пристроїв, які не отримають HyperOS 2.1 та 2.2.

Також ми писали, що користувачі смартфонів Xiaomi знаходять все більше нових функцій в оболонці HyperOS 2.0. Однією з найцікавіших виявилася можливість оновити прошивку акумулятора, щоб заощадити заряд батареї.