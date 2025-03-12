Xiaomi представила новое приложение камеры — какие смартфоны получат первыми

Xiaomi обновила приложение камеры — получит ли ваш смартфон
Компания Xiaomi выпустила новое приложение "Камера", которое анонсировала в рамках презентации флагманского Xiaomi 15 Ultra. Стали известны подробности, а также раскрыт список устройств, которые получат обновление первыми.
Об этом пишет GSMinfo.
Какие смартфоны Xiaomi получат новое приложение "Камера"
Получив новый дизайн, приложение "Камера" стало более интуитивно понятным. На главном экране исчезли некоторые настройки, зато появились наиболее часто используемые инструменты. В то же время ночной режим интегрирован в режимы фото и видеосъемки.
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Обновленное приложение "Камера" для смартфонов Xiaomi. Фото: Xiaomi
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Обновленное приложение "Камера" для смартфонов Xiaomi. Фото: Xiaomi
Профессиональный режим также получил новые настройки, ориентированные на съемку видео. Разработчики добавили восемь новых звуков спуска затвора, обновили внешний вид некоторых иконок и постарались максимально упростить использование приложения, в основном для тех, кто не имеет профессиональных навыков в фотографировании.
Кроме Xiaomi 15 Ultra, другие устройства компании также получат обновленное приложение "Камера", и уже названы устройства, которые одними из первых получат новую версию:
- Xiaomi 15/15 Pro/15 Ultra;
- Xiaomi 14/14 Pro/14 Ultra;
- Xiaomi 13/13 Pro/13 Lite;
- Xiaomi 12S/12S Pro/12S Ultra;
- Xiaomi MIX Fold 4/Fold 3;
- Xiaomi MIX Flip;
- Xiaomi CIVI 4 Pro;
- Redmi K70/K70 Pro;
- Redmi K60/K60 Pro;
- Redmi Note 14/14 5G/14 Pro/14 Pro/14 Pro 5G/14 Pro+ 5G;
- Redmi Note 13/13 5G/13 Pro/13 Pro 5G/13 Pro+ 5G;
- Redmi Turbo 4;
- POCO F6/F6 Pro.
Напомним, Xiaomi продолжает работу над совершенствованием своей оболочки операционной системы HyperOS. Из последних отчетов компании стало известно, что владельцы некоторых смартфонов, а также флагманских моделей, останутся без новых обновлений в этом году.
Также мы писали, что владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получили новое обновление оболочки HyperOS. В нем они нашли одну интересную функцию, которая помогает экономить заряд аккумулятора.
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