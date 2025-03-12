Xiaomi представила новое приложение камеры — какие смартфоны получат первыми

Камера смартфона Xiaomi 12T Pro. Фото: Unsplash

Компания Xiaomi выпустила новое приложение "Камера", которое анонсировала в рамках презентации флагманского Xiaomi 15 Ultra. Стали известны подробности, а также раскрыт список устройств, которые получат обновление первыми.

Об этом пишет GSMinfo.

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Получив новый дизайн, приложение "Камера" стало более интуитивно понятным. На главном экране исчезли некоторые настройки, зато появились наиболее часто используемые инструменты. В то же время ночной режим интегрирован в режимы фото и видеосъемки.

Обновленное приложение "Камера" для смартфонов Xiaomi. Фото: Xiaomi

Обновленное приложение "Камера" для смартфонов Xiaomi. Фото: Xiaomi 1 / 2

Профессиональный режим также получил новые настройки, ориентированные на съемку видео. Разработчики добавили восемь новых звуков спуска затвора, обновили внешний вид некоторых иконок и постарались максимально упростить использование приложения, в основном для тех, кто не имеет профессиональных навыков в фотографировании.

Кроме Xiaomi 15 Ultra, другие устройства компании также получат обновленное приложение "Камера", и уже названы устройства, которые одними из первых получат новую версию:

Xiaomi 15/15 Pro/15 Ultra;

Xiaomi 14/14 Pro/14 Ultra;

Xiaomi 13/13 Pro/13 Lite;

Xiaomi 12S/12S Pro/12S Ultra;

Xiaomi MIX Fold 4/Fold 3;

Xiaomi MIX Flip;

Xiaomi CIVI 4 Pro;

Redmi K70/K70 Pro;

Redmi K60/K60 Pro;

Redmi Note 14/14 5G/14 Pro/14 Pro/14 Pro 5G/14 Pro+ 5G;

Redmi Note 13/13 5G/13 Pro/13 Pro 5G/13 Pro+ 5G;

Redmi Turbo 4;

POCO F6/F6 Pro.

Напомним, Xiaomi продолжает работу над совершенствованием своей оболочки операционной системы HyperOS. Из последних отчетов компании стало известно, что владельцы некоторых смартфонов, а также флагманских моделей, останутся без новых обновлений в этом году.

Также мы писали, что владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получили новое обновление оболочки HyperOS. В нем они нашли одну интересную функцию, которая помогает экономить заряд аккумулятора.