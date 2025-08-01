HyperOS 3 на Android 16 — эти 9 смартфонов Xiaomi получат первыми

Смартфон компании Xioami на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Xiaomi готовит одно из крупнейших программных обновлений — HyperOS 3, основанное на Android 16, релиз которого ожидают в сентябре 2025 года. Компания сделает ставку на улучшенную анимацию, производительность и обновленный дизайн, а первыми доступ к прошивке получат флагманские и премиальные модели.

Об этом пишет XiaomiTime.

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Среди флагманских устройств компании первыми обновление получат:

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15T Pro;

Xiaomi 14T Pro.

Первыми обновление увидят и игровые флагманы:

Redmi K70 Ultra;

Redmi K80 Ultra.

Из коробки новую версию HyperOS 3 получат:

Xiaomi 16;

Xiaomi 16 Pro.

Что нового в HyperOS 3

HyperOS 3 создана на основе Android 16 с интеграцией фирменных доработок Xiaomi. Обновление ориентировано на поддержание быстродействия и актуальности устройств в 2025 году и далее. Среди ключевых изменений:

новая система анимаций с более плавными переходами;

улучшение оптимизации производительности;

обновленный интерфейс;

повышенная стабильность системы;

лучшее взаимодействие в экосистеме устройств Xiaomi.

Публичный релиз HyperOS 3.0 ожидается в сентябре-октябре 2025 года. Сперва прошивка поступит на флагманы, после чего расширится на средний и начальный сегменты. Проверить наличие обновления можно на HyperOSUpdates.com или установив приложение MemeOS Enhancer из Play Store — оно предоставляет доступ к скрытым функциям Xiaomi, обновлениям системных приложений и уведомлениям о доступности прошивки на экране.

Напомним, Xiaomi еще продолжает развертывание HyperOS 2.1 на базе Android 15, однако уже готовит следующий шаг — релиз HyperOS 3. Новая версия прошивки обещает заметные изменения в интерфейсе, более широкие возможности и улучшенное быстродействие для многих моделей бренда.

Также мы писали, что в конце апреля 2025 года семь смартфонов Xiaomi потеряли официальную поддержку. Эти устройства больше не будут получать апдейты безопасности и новые версии ОС, поскольку компания признала их устаревшими.