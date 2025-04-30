HyperOS 3 з Android 16 — які пристрої Xiaomi, Redmi та POCO отримають оновлення

Неофіційний маркетинговий матеріал HyperOS 3. Фото: Menow

Xiaomi ще поширює HyperOS 2.1 (Android 15), але вже влітку компанія планує перейти на наступне масштабне оновлення — HyperOS 3. Прошивка має принести суттєві зміни в дизайні, функціональності й продуктивності та охопить широку лінійку пристроїв.

Про це пише Gizchina.

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За даними XiaomiTime, перша хвиля розгортання HyperOS 3 стартує в липні 2025 року. Очікуються розширені можливості багатозадачності, поліпшене енергоспоживання, інтелектуальні ШІ-функції та оновлений інтерфейс. Компанія також приділила увагу безшовній інтеграції пристроїв, зокрема планшетів і складаних моделей.

Список пристроїв, які оновляться до HyperOS 3 має такий вигляд:

Xiaomi:

серії Xiaomi 15, 14, 13 та 12;

MIX Flip і Flip 2;

MIX Fold 2, 3 та 4;

планшети Xiaomi Pad 6 Pro, 6S Pro, 7 і 7 Pro.

Redmi:

лінійки Redmi Note 12, 13 та 14 (версії 4G, Turbo й Pro);

моделі Redmi 12, 13 та 14 (серії C та A);

серії Redmi K50, K60, K70 і K80;

планшети Redmi Pad SE, Pad SE 8.7, Pad Pro і Pad Pro 5G.

POCO:

смартфони POCO F5, F5 Pro, F6, F6 Pro, F7, F7 Pro та F7 Ultra;

POCO X6 5G, X6 Pro 5G, X7, X7 Pro і спецверсія X7 Pro Iron Man Edition;

POCO M6 (4G, 5G і Pro), M7 та M7 Pro 5G;

POCO C65, C75 і C75 5G.

Xiaomi обіцяє поетапне поширення прошивки — від флагманів до бюджетних моделей — аби якомога більше користувачів змогли відчути переваги HyperOS 3. Користувачам потрібно стежити за офіційними оголошеннями, аби не пропустити повідомлення про оновлення саме для їхнього пристрою.

Нагадаємо, Xiaomi офіційно підтвердила, що одразу сім смартфонів втратять підтримку та патчі безпеки вже в кінці квітня. Користувачам варто замислитися над оновленням моделей своїх пристроїв.

Також ми писали, що Xiaomi відповідально ставиться до безпеки своєї операційної системи HyperOS і розпочала поширювати важливий квітневий патч. Оновлення усуває низку критичних уразливостей та підвищує загальну стабільність системи.