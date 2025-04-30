HyperOS 3 с Android 16 — какие устройства Xiaomi, Redmi и POCO получат обновление

Неофициальный маркетинговый материал HyperOS 3. Фото: Menow

Xiaomi еще распространяет HyperOS 2.1 (Android 15), но уже летом компания планирует перейти на следующее масштабное обновление — HyperOS 3. Прошивка должна принести существенные изменения в дизайне, функциональности и производительности и охватит широкую линейку устройств.

Об этом пишет Gizchina.

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По данным XiaomiTime, первая волна развертывания HyperOS 3 стартует в июле 2025 года. Ожидаются расширенные возможности многозадачности, улучшенное энергопотребление, интеллектуальные ИИ-функции и обновленный интерфейс. Компания также уделила внимание бесшовной интеграции устройств, в частности планшетов и складных моделей.

Список устройств, которые обновятся до HyperOS 3 выглядит следующим образом:

Xiaomi:

серии Xiaomi 15, 14, 13 и 12;

MIX Flip и Flip 2;

MIX Fold 2, 3 и 4;

планшеты Xiaomi Pad 6 Pro, 6S Pro, 7 и 7 Pro.

Redmi:

линейки Redmi Note 12, 13 и 14 (версии 4G, Turbo и Pro);

модели Redmi 12, 13 и 14 (серии C и A);

серии Redmi K50, K60, K70 и K80;

планшеты Redmi Pad SE, Pad SE 8.7, Pad Pro и Pad Pro 5G.

POCO:

смартфоны POCO F5, F5 Pro, F6, F6 Pro, F7, F7 Pro и F7 Ultra;

POCO X6 5G, X6 Pro 5G, X7, X7 Pro и спецверсия X7 Pro Iron Man Edition;

POCO M6 (4G, 5G и Pro), M7 и M7 Pro 5G;

POCO C65, C75 и C75 5G.

Xiaomi обещает поэтапное распространение прошивки — от флагманов до бюджетных моделей — чтобы как можно больше пользователей смогли ощутить преимущества HyperOS 3. Пользователям нужно следить за официальными объявлениями, чтобы не пропустить сообщение об обновлении именно для их устройства.

Напомним, Xiaomi официально подтвердила, что сразу семь смартфонов потеряют поддержку и патчи безопасности уже в конце апреля. Пользователям стоит задуматься над обновлением моделей своих устройств.

Также мы писали, что Xiaomi ответственно относится к безопасности своей операционной системы HyperOS и начала распространять важный апрельский патч. Обновление устраняет ряд критических уязвимостей и повышает общую стабильность системы.