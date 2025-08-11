Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Лучшие смартфоны Xiaomi в 2025 году — какую модель выбрать

Лучшие смартфоны Xiaomi в 2025 году — какую модель выбрать

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 12:32
Лучшие смартфоны Xiaomi в 2025 году — 5 моделей от флагманов до бюджетников
Смартфон Xiaomi на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфоны Xiaomi давно известны удачным сочетанием цены и возможностей, а в 2025 году они уже напрямую конкурируют с iPhone, Samsung и Pixel. Есть пять актуальных моделей, которые стоит рассмотреть потенциальным покупателям.

Об этом пишет TechRadar.

Реклама
Читайте также:

Xiaomi 15 Ultra

Это всеобъемлющий флагман, который отличается в первую очередь камерами.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra
Смартфон Xiaomi 15 Ultra 15 Ultra. Фото: ek.ua

Модель получила 6,73-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3200x1440, сверхбыстрый чип Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Работает на HyperOS 2 на базе Android 15, аккумулятор на 5410 мАч дополнен защитой от воды IP68.

Ключевая изюминка — тыльный модуль с брендированием Leica: наряду с 50-мегапиксельными основной, ультраширокой и 3x телекамерой здесь установлен 200-мегапиксельный перископ с оптическим зумом 4,3x на 1-дюймовом сенсоре.

Xiaomi 15

Стандартная "пятнадцатка" ощутимо доступнее Ultra и компактнее, но почти не уступает в быстродействии.

Смартфон Xiaomi 15
Смартфон Xiaomi 15. Фото: ek.ua

Здесь такой же чип Snapdragon 8 Elite, 6,36-дюймовый дисплей с разрешением 2670x1200, конфигурации на 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ или 1 ТБ хранилища, а также аккумулятор 5240 мАч с проводной зарядкой 90 Вт и беспроводной 50 Вт.

Камерный блок сбалансированный:

  • 50-МП основная;
  • 50-МП ультраширокая;
  • 50-МП телекамера с 3x оптическим зумом.

Поддерживаются режимы Leica Authentic и Leica Vibrant. Модель получает 4 года обновлений ОС и 5 лет патчей безопасности.

Xiaomi 14T Pro

Это большой и очень быстрый "середняк", который в 2025 году выглядит чрезвычайно привлекательно.

Смартфон Xiaomi 14T Pro
Смартфон Xiaomi 14T Pro. Фото: ek.ua

Смартфон получил 6,67-дюймовый дисплей 1080x2400, чип MediaTek Dimensity 9300+ в паре с 12 ГБ оперативной памяти, накопитель до 1 ТБ стандарта UFS 4.0 и батарею на 5000 мАч. Работает на HyperOS (Android 14), а фотоблок состоит из 50-МП основной, 50-МП телефото и 12-МП ультраширокой камер — результаты съемки часто впечатляют для своего класса.

Poco X7 Pro

Для тех, кто ищет максимум за минимум, именно этот смартфон рекомендуется в 2025 году.

Смартфон Poco X7 Pro
Смартфон Poco X7 Pro. Фото: ek.ua

Он работает на Android 15 с HyperOS 2, имеет 6,67-дюймовый экран 1220x2712, чип Dimensity 8400 Ultra и 8 или 12 ГБ оперативной памяти с 256/512 ГБ хранилища. Главный козырь — автономность: аккумулятор на 6000 мАч в повседневном использовании легко дотягивает до двух дней, что сравнимо с "долгожителями" вроде iPhone 16 Plus.

Камеры поскромнее — 50-МП основная и 8-МП ультраширокая и 20-МП фронтальная — зато производительность близка к флагманской для своего бюджета.

Xiaomi Mix Flip

Первый "флип" Xiaomi с международным стартом сочетает большой 6,86-дюймовый 120-Гц внутренний дисплей 2912x1224 с 4,01-дюймовым внешним экраном 1392x1208, работает на Snapdragon 8 Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища, а батарея на 4780 мАч поддерживает быструю зарядку.

Смартфон Xiaomi Mix Flip
Смартфон Xiaomi Mix Flip. Фото: ek.ua

Камеры для "клапанов" здесь нетипичные: вместо пары широкая + ультраширокая использована 50-МП основная и 50-МП телевик, что расширяет сценарии съемки и выводит качество на один из лучших уровней в сегменте. В то же время официальной сертификации защиты от пыли и воды нет, а доступность на отдельных рынках ограничена.

Напомним, Xiaomi еще распространяет HyperOS 2.1, но уже летом планирует перейти на масштабное обновление — HyperOS 3. Оно принесет изменения в дизайне, функциональности и производительности и охватит широкую линейку устройств.

Также мы писали, что в этом году Xiaomi празднует 15-летие. Основатель и генеральный директор Лэй Цзун вспомнил путь компании от стартапа по созданию оболочки на Android до глобального технологического лидера, который изменил правила игры в индустрии и доказал, что передовые технологии могут быть доступны каждому.

телефоны Xiaomi смартфон характеристики камера подборка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации