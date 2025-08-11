Лучшие смартфоны Xiaomi в 2025 году — 5 моделей от флагманов до бюджетников

Смартфон Xiaomi на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфоны Xiaomi давно известны удачным сочетанием цены и возможностей, а в 2025 году они уже напрямую конкурируют с iPhone, Samsung и Pixel. Есть пять актуальных моделей, которые стоит рассмотреть потенциальным покупателям.

Xiaomi 15 Ultra

Это всеобъемлющий флагман, который отличается в первую очередь камерами.

Модель получила 6,73-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3200x1440, сверхбыстрый чип Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Работает на HyperOS 2 на базе Android 15, аккумулятор на 5410 мАч дополнен защитой от воды IP68.

Ключевая изюминка — тыльный модуль с брендированием Leica: наряду с 50-мегапиксельными основной, ультраширокой и 3x телекамерой здесь установлен 200-мегапиксельный перископ с оптическим зумом 4,3x на 1-дюймовом сенсоре.

Xiaomi 15

Стандартная "пятнадцатка" ощутимо доступнее Ultra и компактнее, но почти не уступает в быстродействии.

Здесь такой же чип Snapdragon 8 Elite, 6,36-дюймовый дисплей с разрешением 2670x1200, конфигурации на 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ или 1 ТБ хранилища, а также аккумулятор 5240 мАч с проводной зарядкой 90 Вт и беспроводной 50 Вт.

Камерный блок сбалансированный:

50-МП основная;

50-МП ультраширокая;

50-МП телекамера с 3x оптическим зумом.

Поддерживаются режимы Leica Authentic и Leica Vibrant. Модель получает 4 года обновлений ОС и 5 лет патчей безопасности.

Xiaomi 14T Pro

Это большой и очень быстрый "середняк", который в 2025 году выглядит чрезвычайно привлекательно.

Смартфон получил 6,67-дюймовый дисплей 1080x2400, чип MediaTek Dimensity 9300+ в паре с 12 ГБ оперативной памяти, накопитель до 1 ТБ стандарта UFS 4.0 и батарею на 5000 мАч. Работает на HyperOS (Android 14), а фотоблок состоит из 50-МП основной, 50-МП телефото и 12-МП ультраширокой камер — результаты съемки часто впечатляют для своего класса.

Poco X7 Pro

Для тех, кто ищет максимум за минимум, именно этот смартфон рекомендуется в 2025 году.

Он работает на Android 15 с HyperOS 2, имеет 6,67-дюймовый экран 1220x2712, чип Dimensity 8400 Ultra и 8 или 12 ГБ оперативной памяти с 256/512 ГБ хранилища. Главный козырь — автономность: аккумулятор на 6000 мАч в повседневном использовании легко дотягивает до двух дней, что сравнимо с "долгожителями" вроде iPhone 16 Plus.

Камеры поскромнее — 50-МП основная и 8-МП ультраширокая и 20-МП фронтальная — зато производительность близка к флагманской для своего бюджета.

Xiaomi Mix Flip

Первый "флип" Xiaomi с международным стартом сочетает большой 6,86-дюймовый 120-Гц внутренний дисплей 2912x1224 с 4,01-дюймовым внешним экраном 1392x1208, работает на Snapdragon 8 Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища, а батарея на 4780 мАч поддерживает быструю зарядку.

Камеры для "клапанов" здесь нетипичные: вместо пары широкая + ультраширокая использована 50-МП основная и 50-МП телевик, что расширяет сценарии съемки и выводит качество на один из лучших уровней в сегменте. В то же время официальной сертификации защиты от пыли и воды нет, а доступность на отдельных рынках ограничена.

Напомним, Xiaomi еще распространяет HyperOS 2.1, но уже летом планирует перейти на масштабное обновление — HyperOS 3. Оно принесет изменения в дизайне, функциональности и производительности и охватит широкую линейку устройств.

Также мы писали, что в этом году Xiaomi празднует 15-летие. Основатель и генеральный директор Лэй Цзун вспомнил путь компании от стартапа по созданию оболочки на Android до глобального технологического лидера, который изменил правила игры в индустрии и доказал, что передовые технологии могут быть доступны каждому.