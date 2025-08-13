Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Експерти назвали найкращі компактні смартфони для купівлі у 2025

Експерти назвали найкращі компактні смартфони для купівлі у 2025

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 14:24
Найкращі компактні смартфони у 2025 році — 3 моделі Apple, Samsung та Google
Смартфон iPhone 16 в руках. Фото: Unsplash

Смартфони непомітно "підросли", адже те, що колись здавалося великим — 5 дюймів, — сьогодні має мініатюрний вигляд на тлі 7-дюймових "планшетофонів". Але компактні моделі все ще існують — і серед них є справді вдалі варіанти.

Про це пише PhoneArena.

Реклама
Читайте також:

Apple iPhone 16

iPhone 16 — це "ванільний" компактний флагман Apple. Модель 16e орієнтована на інше, тож тут — класичний баланс габаритів і можливостей.

Смартфон Apple iPhone 16
Смартфон Apple iPhone 16. Фото: ek.ua

Експерти відзначили невелику вагу й зручність у руці на тлі флагманського "заліза". Хоч iPhone 16 не найлегший і не найкомпактніший у класі, це дуже вдалий варіант для прихильників iOS із мінімумом компромісів. Є швидкий чип, дві здатні камери та Apple Intelligence. Єдиний нюанс — екран 60 Гц.

Пристрій підійде тим, хто в екосистемі Apple та шукає сучасний компактний апарат із великою потужністю. Якщо потрібна висока частота оновлення, варто розглянути інші моделі.

Samsung Galaxy S25

Galaxy S25 — один із найкомпактніших смартфонів 2025 року, який легко використовувати однією рукою та зручно носити в кишені.

Смартфон Samsung Galaxy S25
Смартфон Samsung Galaxy S25. Фото: ek.ua

На тлі "компактів" з екранами 6,3" і вагою близько 190 г S25 відчутно легший — 162 г. Усередині — свіжий Snapdragon 8 Elite, дуже яскравий дисплей і глибока інтеграція ШІ. Мінус — середня батарея: у тесті автономності PhoneArena модель посіла 62 місце серед пристроїв останніх двох років. Камери тішать: крім широкої та ультраширокої, є 3x телеоб'єктив — у бенчмарку камер PhoneArena S25 набрав 147 зі 158 балів. Плюс — 7 років оновлень ПЗ та безпеки.

Google Pixel 9 Pro

За габаритами Pixel 9 Pro — на межі "компактності", однак це дуже вдалий невеликий флагман для поціновувачів фото.

Смартфон Google Pixel 9 Pro
Смартфон Google Pixel 9 Pro. Фото: ek.ua

Раніше версії Pro були завеликі, але тепер Google зменшила сам Pixel 9 Pro, додавши окремо більший Pixel 9 Pro XL — компроміс, від якого виграли всі.

Нагадаємо, смартфони Xiaomi давно відомі збалансованим поєднанням вартості та функціоналу, а у 2025 році вони впевнено конкурують з iPhone, Samsung і Pixel. Серед актуальних моделей є щонайменше п'ять, на які варто звернути увагу перед покупкою.

Також ми писали, що серія Galaxy A та спеціальна версія Galaxy S24 FE від Samsung доводять, що доступна ціна цілком може поєднуватися з сучасними характеристиками та довготривалою підтримкою. Декілька моделей пропонують одне з найкращих співвідношень можливостей і ціни на ринку.

Apple iPhone смартфон Samsung компактні телефони Google Pixel
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації