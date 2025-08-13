Найкращі компактні смартфони у 2025 році — 3 моделі Apple, Samsung та Google

Смартфон iPhone 16 в руках. Фото: Unsplash

Смартфони непомітно "підросли", адже те, що колись здавалося великим — 5 дюймів, — сьогодні має мініатюрний вигляд на тлі 7-дюймових "планшетофонів". Але компактні моделі все ще існують — і серед них є справді вдалі варіанти.

Apple iPhone 16

iPhone 16 — це "ванільний" компактний флагман Apple. Модель 16e орієнтована на інше, тож тут — класичний баланс габаритів і можливостей.

Смартфон Apple iPhone 16. Фото: ek.ua

Експерти відзначили невелику вагу й зручність у руці на тлі флагманського "заліза". Хоч iPhone 16 не найлегший і не найкомпактніший у класі, це дуже вдалий варіант для прихильників iOS із мінімумом компромісів. Є швидкий чип, дві здатні камери та Apple Intelligence. Єдиний нюанс — екран 60 Гц.

Пристрій підійде тим, хто в екосистемі Apple та шукає сучасний компактний апарат із великою потужністю. Якщо потрібна висока частота оновлення, варто розглянути інші моделі.

Samsung Galaxy S25

Galaxy S25 — один із найкомпактніших смартфонів 2025 року, який легко використовувати однією рукою та зручно носити в кишені.

Смартфон Samsung Galaxy S25. Фото: ek.ua

На тлі "компактів" з екранами 6,3" і вагою близько 190 г S25 відчутно легший — 162 г. Усередині — свіжий Snapdragon 8 Elite, дуже яскравий дисплей і глибока інтеграція ШІ. Мінус — середня батарея: у тесті автономності PhoneArena модель посіла 62 місце серед пристроїв останніх двох років. Камери тішать: крім широкої та ультраширокої, є 3x телеоб'єктив — у бенчмарку камер PhoneArena S25 набрав 147 зі 158 балів. Плюс — 7 років оновлень ПЗ та безпеки.

Google Pixel 9 Pro

За габаритами Pixel 9 Pro — на межі "компактності", однак це дуже вдалий невеликий флагман для поціновувачів фото.

Смартфон Google Pixel 9 Pro. Фото: ek.ua

Раніше версії Pro були завеликі, але тепер Google зменшила сам Pixel 9 Pro, додавши окремо більший Pixel 9 Pro XL — компроміс, від якого виграли всі.

