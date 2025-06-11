Найгірші смартфони — які моделі Nokia, Motorola та Google зовсім не варті купівлі

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Останні 18 років ринок мобільних пристроїв еволюціонував так стрімко, що навіть бюджетні моделі здатні задовольнити базові потреби користувачів. Проте експерти нагадують, що серед сотень пропозицій усе ще трапляються відверто слабкі апарати, які розчаровують автономністю, камерою чи екраном.

Про п'ять найгірших смартфонів пише Choice.

Реклама

Читайте також:

Motorola Moto G04

Покупець отримує всього 49% загальної оцінки від видання.

Смартфон Motorola Moto G04. Фото: ek.ua

Камера, дисплей і продуктивність відверто слабкі, а 33-годинна автономність не рятує враження. Телефон міцний, однак користуватися ним некомфортно.

Nokia G22

Модель здатна протриматися 34 години, та експерти поставили їй лише 53%.

Смартфон Nokia G22. Фото: ek.ua

Продуктивність та камера розчаровують, а модулі GPS, сканер відбитків і мобільні мережі працюють нестабільно. Відчутно завищена ціна робить пристрій невигідним вибором.

Nokia G42 5G

Смартфон отримав 58% у тесті.

Смартфон Nokia G42 5G. Фото: ek.ua

Попри добру міцність і повний набір функцій, дисплей, камера, швидкодія та 35-годинна батарея залишилися лише "на тверду трійку". Доцільно розглядати хіба що під час великого розпродажу.

Motorola Moto G24

Апарат показує 59% загального балу.

Смартфон Motorola Moto G24. Фото: ek.ua

Він програє конкурентам надто повільною роботою та невиразним екраном, хоча звучить гучно та якісно. Автономність на рівні 43 годин не компенсує цих недоліків.

Google Pixel 8

Окрема проблема — коротка робота від батареї в деяких топових моделях. Смартфон витримав лише 19 годин 30 хвилин, набравши 48% за автономність.

Смартфон Google Pixel 8. Фото: ek.ua

У 2025 році, коли навіть доступні телефони можуть знімати гідні фото та працювати понад добу без підзарядки, такі результати виглядають відверто відсталими.

Нагадаємо, поки Galaxy S25 Edge щойно з'явився на обмеженій кількості ринків, його продажі не демонструють впевненого старту. Історія Samsung вже не раз доводила, що навіть перспективні моделі можуть провалитися через технічні недоліки або сумнівні стратегічні рішення, які обертаються серйозними фінансовими втратами.

Також ми писали, що щороку флагманські смартфони намагаються здивувати новими функціями, однак не кожна інновація дійсно робить користування зручнішим. Часто ефектні можливості виявляються більше маркетинговим прийомом, ніж практичною потребою.