Найбільші провали Samsung — 5 смартфонів, які не виправдали очікувань

Які смартфони Samsung стали найбільшим провалом
Поки світ лише придивляється до Galaxy S25 Edge, що стартував на обмеженій кількості ринків, продажі моделі поки що не вселяють особливого оптимізму. Минуле Samsung показує, що компанія вже не раз помилялася — технічні недопрацювання або хибні стратегічні рішення перетворювали перспективні гаджети на гучні фінансові втрати.
Про п'ять найбільших провалів пише Samsung Magazine.
Galaxy Note 7
Смартфон 2016 року запам'ятався не інноваціями, а виробничим дефектом акумулятора, через який пристрої самозаймалися та навіть вибухали.
Світове відкликання мільйонів проданих апаратів коштувало бренду мільярди доларів і серйозно підірвало репутацію.
Перший Galaxy Fold
У 2019 році Samsung представила перший серійний складний смартфон, але дисплей виявився надто крихким: він ламався, з'являлися пухирі й тріщини.
Старт продажів довелося відкласти, а конструкцію терміново переробляти, щоб мінімізувати дефекти.
Лінійка Wave та ОС Bada
На початку 2010-х корейська компанія ризикнула запустити власну платформу Bada.
Попри цікаві апаратні рішення, екосистема не встигла розквітнути: Android та iOS швидко відтіснили альтернативу, і Samsung тихо закрила проєкт.
Серія Omnia з Windows Mobile
Партнерство з Microsoft мало дати користувачам альтернативу Android, проте Windows Mobile так і не завоювала масового визнання.
Згодом компанія зосередилася на розвитку Galaxy-лінійки під управлінням Android, а телефони з ОС Microsoft залишилися історичною дужкою.
Galaxy S25 Edge
Нова модель лише виходить на ринок і продається поки що в кількох країнах, що саме по собі обмежує потенційний успіх.
Хоч тести на міцність демонструють добру витривалість, незрозуміло, чи стане відмова від Galaxy S26 Plus на користь компанії. Та досвід попередніх невдач показує, що Samsung має ресурс і вміння вчасно скоригувати курс, тож ринок уважно стежитиме, чи повторить S25 Edge сумну долю своїх попередників.
Нагадаємо, найновіші флагмани Samsung вражають зовнішнім виглядом, однак не всіх влаштовують їхня автономність, нагрівання під навантаженням і висока вартість. Якщо ви шукаєте Android-смартфон без подібних компромісів, варто розглянути інші моделі, які пропонують кращий баланс характеристик.
Також ми писали, що смартфони Samsung серії Galaxy A, а також спеціальна версія Galaxy S24 FE демонструють, що доступна ціна цілком може поєднуватися з тривалою підтримкою оновлень і сучасним функціоналом. Декілька з цих моделей пропонують оптимальне співвідношення ціни та можливостей.
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