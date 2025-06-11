Найбільші провали Samsung — 5 смартфонів, які не виправдали очікувань

Смартфон Samsung на столі. Фото: Pexels

Поки світ лише придивляється до Galaxy S25 Edge, що стартував на обмеженій кількості ринків, продажі моделі поки що не вселяють особливого оптимізму. Минуле Samsung показує, що компанія вже не раз помилялася — технічні недопрацювання або хибні стратегічні рішення перетворювали перспективні гаджети на гучні фінансові втрати.

Про п'ять найбільших провалів пише Samsung Magazine.

Реклама

Читайте також:

Galaxy Note 7

Смартфон 2016 року запам'ятався не інноваціями, а виробничим дефектом акумулятора, через який пристрої самозаймалися та навіть вибухали.

Смартфон Samsung Galaxy Note 7. Фото: Android Police

Світове відкликання мільйонів проданих апаратів коштувало бренду мільярди доларів і серйозно підірвало репутацію.

Перший Galaxy Fold

У 2019 році Samsung представила перший серійний складний смартфон, але дисплей виявився надто крихким: він ламався, з'являлися пухирі й тріщини.

Смартфон Samsung Galaxy Fold. Фото: Android Central

Старт продажів довелося відкласти, а конструкцію терміново переробляти, щоб мінімізувати дефекти.

Лінійка Wave та ОС Bada

На початку 2010-х корейська компанія ризикнула запустити власну платформу Bada.

Смартфон Samsung Wave GT-S8500 на операційній системі Bada. Фото: скриншот/YouTube

Попри цікаві апаратні рішення, екосистема не встигла розквітнути: Android та iOS швидко відтіснили альтернативу, і Samsung тихо закрила проєкт.

Серія Omnia з Windows Mobile

Партнерство з Microsoft мало дати користувачам альтернативу Android, проте Windows Mobile так і не завоювала масового визнання.

Смартфон Samsung Omnia з Windows Mobile. Фото: скриншот/YouTube

Згодом компанія зосередилася на розвитку Galaxy-лінійки під управлінням Android, а телефони з ОС Microsoft залишилися історичною дужкою.

Galaxy S25 Edge

Нова модель лише виходить на ринок і продається поки що в кількох країнах, що саме по собі обмежує потенційний успіх.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: скриншот/YouTube

Хоч тести на міцність демонструють добру витривалість, незрозуміло, чи стане відмова від Galaxy S26 Plus на користь компанії. Та досвід попередніх невдач показує, що Samsung має ресурс і вміння вчасно скоригувати курс, тож ринок уважно стежитиме, чи повторить S25 Edge сумну долю своїх попередників.

Нагадаємо, найновіші флагмани Samsung вражають зовнішнім виглядом, однак не всіх влаштовують їхня автономність, нагрівання під навантаженням і висока вартість. Якщо ви шукаєте Android-смартфон без подібних компромісів, варто розглянути інші моделі, які пропонують кращий баланс характеристик.

Також ми писали, що смартфони Samsung серії Galaxy A, а також спеціальна версія Galaxy S24 FE демонструють, що доступна ціна цілком може поєднуватися з тривалою підтримкою оновлень і сучасним функціоналом. Декілька з цих моделей пропонують оптимальне співвідношення ціни та можливостей.