Самые большие провалы Samsung — 5 смартфонов, которые не оправдали ожиданий

Смартфон Samsung на столе. Фото: Pexels

Пока мир лишь присматривается к Galaxy S25 Edge, стартовавшему на ограниченном количестве рынков, продажи модели пока не внушают особого оптимизма. Прошлое Samsung показывает, что компания уже не раз ошибалась — технические недоработки или ошибочные стратегические решения превращали перспективные гаджеты в громкие финансовые потери.

О пяти крупнейших провалах пишет Samsung Magazine.

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Galaxy Note 7

Смартфон 2016 года запомнился не инновациями, а производственным дефектом аккумулятора, из-за которого устройства самовозгорались и даже взрывались.

Смартфон Samsung Galaxy Note 7. Фото: Android Police

Мировой отзыв миллионов проданных аппаратов стоил бренду миллиарды долларов и серьезно подорвал репутацию.

Первый Galaxy Fold

В 2019 году Samsung представила первый серийный складной смартфон, но дисплей оказался слишком хрупким: он ломался, появлялись волдыри и трещины.

Смартфон Samsung Galaxy Fold. Фото: Android Central

Старт продаж пришлось отложить, а конструкцию срочно переделывать, чтобы минимизировать дефекты.

Линейка Wave и ОС Bada

В начале 2010-х корейская компания рискнула запустить собственную платформу Bada.

Смартфон Samsung Wave GT-S8500 на операционной системе Bada. Фото: скриншот/YouTube

Несмотря на интересные аппаратные решения, экосистема не успела расцвести: Android и iOS быстро оттеснили альтернативу, и Samsung тихо закрыла проект.

Серия Omnia с Windows Mobile

Партнерство с Microsoft должно было дать пользователям альтернативу Android, однако Windows Mobile так и не завоевала массового признания.

Смартфон Samsung Omnia с Windows Mobile. Фото: скриншот/YouTube

Впоследствии компания сосредоточилась на развитии Galaxy-линейки под управлением Android, а телефоны с ОС Microsoft остались исторической скобкой.

Galaxy S25 Edge

Новая модель только выходит на рынок и продается пока что в нескольких странах, что само по себе ограничивает потенциальный успех.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: скриншот/YouTube

Хотя тесты на прочность демонстрируют хорошую выносливость, непонятно, станет ли отказ от Galaxy S26 Plus на пользу компании. Но опыт предыдущих неудач показывает, что Samsung имеет ресурс и умение вовремя скорректировать курс, поэтому рынок внимательно будет следить, повторит ли S25 Edge печальную судьбу своих предшественников.

Напомним, новейшие флагманы Samsung впечатляют внешним видом, однако не всех устраивают их автономность, нагрев под нагрузкой и высокая стоимость. Если вы ищете Android-смартфон без подобных компромиссов, стоит рассмотреть другие модели, которые предлагают лучший баланс характеристик.

Также мы писали, что смартфоны Samsung серии Galaxy A, а также специальная версия Galaxy S24 FE демонстрируют, что доступная цена вполне может сочетаться с длительной поддержкой обновлений и современным функционалом. Несколько из этих моделей предлагают оптимальное соотношение цены и возможностей.