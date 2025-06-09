Samsung не є єдиним варіантом — три кращі альтернативи смартфонам Galaxy

Смартфон з Android на столі. Фото: Unsplash

Найновіші флагмани Samsung приваблюють дизайном, але не всі готові миритися з автономністю, тепловими обмеженнями й ціною. Якщо ви шукаєте Android-альтернативу без компромісів, варто звернути увагу на кілька інших моделей.

Про це пише Android Authority.

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OnePlus 13

Стильний корпус із синьої шкіри одразу вирізняє OnePlus 13 серед конкурентів.

Смартфон OnePlus 13. Фото: ek.ua

Усередині — акумулятор на 6000 мАг, що дарує дві доби активної роботи, а зарядка 80 Вт дротом і 50 Вт бездротовим методом повертає повний запас енергії за лічені хвилини. Камерний блок забезпечує 120-кратний зум і відмінну якість знімків на основному та надширокому модулях.

Google Pixel 9 Pro XL

Фірмова обробка зображень від Google і 48-Мп перископ, що заповнює прогалину в телефотозніманні, роблять Pixel 9 Pro XL сильним аргументом проти будь-якого конкурента.

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL. Фото: ek.ua

Камери працюють стабільно у всіх сценаріях, а 7 років гарантованих оновлень надходитимуть швидше, ніж на більшості пристроїв. Матеріальний дизайн Material 3 Expressive забезпечує чистий вигляд Android 16, а дисплей та продуктивність тримають планку на рівні преміум.

Motorola Razr Ultra

Складаний Razr Ultra приваблює формфактором і нетиповими матеріалами — від дерева до алькантари.

Смартфон Motorola Razr Ultra. Фото: ek.ua

Коли смартфон розкладений, 7-дюймовий AMOLED-екран виглядає ефектно. У складеному стані 4-дюймовий зовнішній дисплей дозволяє працювати з більшістю застосунків без потреби розкривати пристрій. Акумулятор служить довше, ніж у багатьох "плиткових" моделях, зарядка швидша, а камери підтримують 30-кратний зум і 50-Мп надширокий сенсор.

Нагадаємо, більшість Android-смартфонів постачаються з фірмовими оболонками, які додають низку функцій, але водночас можуть перевантажувати систему. Тим, хто надає перевагу мінімалізму, зручному інтерфейсу й чистому досвіду без нав'язливих елементів, варто звернути увагу на пристрої зі "стоковим" Android.

Також ми писали, що на тлі високих цін на флагмани Apple та Samsung, які подекуди сягають тисячі доларів, приємно бачити достойні альтернативи за значно нижчу вартість. Витративши у два-три рази менше, можна отримати смартфон із плавною роботою, яскравим дисплеєм і хорошою камерою.