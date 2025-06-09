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Логичная замена Samsung — три лучшие модели смартфонов

9 июня 2025 11:49
Владимир Мололкин - редактор
Samsung не единственный вариант — три лучшие альтернативы смартфонам Galaxy
Смартфон с Android на столе. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Новейшие флагманы Samsung привлекают дизайном, но не все готовы мириться с автономностью, тепловыми ограничениями и ценой. Если вы ищете Android-альтернативу без компромиссов, стоит обратить внимание на несколько других моделей.

Об этом пишет Android Authority.

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OnePlus 13

Стильный корпус из синей кожи сразу выделяет OnePlus 13 среди конкурентов.

Смартфон OnePlus 13
Смартфон OnePlus 13. Фото: ek.ua

Внутри — аккумулятор на 6000 мАч, дарящий двое суток активной работы, а зарядка 80 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным методом возвращает полный запас энергии за считанные минуты. Камерный блок обеспечивает 120-кратный зум и отличное качество снимков на основном и сверхшироком модулях.

Google Pixel 9 Pro XL

Фирменная обработка изображений от Google и 48-Мп перископ, заполняющий пробел в телефотосъемке, делают Pixel 9 Pro XL сильным аргументом против любого конкурента.

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL
Смартфон Google Pixel 9 Pro XL. Фото: ek.ua

Камеры работают стабильно во всех сценариях, а 7 лет гарантированных обновлений будут поступать быстрее, чем на большинстве устройств. Материальный дизайн Material 3 Expressive обеспечивает чистый вид Android 16, а дисплей и производительность держат планку на уровне премиум.

Motorola Razr Ultra

Складной Razr Ultra привлекает форм-фактором и нетипичными материалами — от дерева до алькантары.

Смартфон Motorola Razr 60 Ultra
Смартфон Motorola Razr Ultra. Фото: ek.ua

Когда смартфон разложен, 7-дюймовый AMOLED-экран выглядит эффектно. В сложенном состоянии 4-дюймовый внешний дисплей позволяет работать с большинством приложений без необходимости раскрывать устройство. Аккумулятор служит дольше, чем во многих "плиточных" моделях, зарядка более быстрая, а камеры поддерживают 30-кратный зум и 50-Мп сверхширокий сенсор.

Напомним, большинство Android-смартфонов поставляются с фирменными оболочками, которые добавляют ряд функций, но при этом могут перегружать систему. Тем, кто предпочитает минимализм, удобный интерфейс и чистый опыт без навязчивых элементов, стоит обратить внимание на устройства со "стоковым" Android.

Также мы писали, что на фоне высоких цен на флагманы Apple и Samsung, которые иногда достигают тысячи долларов, приятно видеть достойные альтернативы за значительно более низкую стоимость. Потратив в два-три раза меньше, можно получить смартфон с плавной работой, ярким дисплеем и хорошей камерой.

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