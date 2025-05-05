Майже флагмани за доступною ціною — 5 найкращих недорогих смартфонів

Смартфон OnePlus Nord 2 CE на столі. Фото: Unsplash

У світі, де новітній iPhone чи Samsung коштує понад тисячу доларів, приємно знати, що існують значно доступніші смартфони. Витративши приблизно вдвічі-тричі менше грошей, можна отримати майже флагманський досвід: плавну роботу інтерфейсу, яскраві дисплеї й гідні камери.

Про п'ять недорогих фаворитів серед смартфонів пише The Telegraph.

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Google Pixel 9a

Придбавши бюджетну версію смартфона, ви отримуєте майже той самий досвід, що й із Pixel 9: процесор Tensor G4, 6,3-дюймовий OLED-екран зі 120 Гц, семирічну підтримку Android 15 та бездротову зарядку.

Смартфон Google Pixel 9a. Фото: ek.ua

Хоча телефон позбавлений деяких просунутих ШІ-функцій та заряджається не надто швидко, його 5100 мАг забезпечують впевнений день роботи, а фірмова обробка знімків Google гарантує контрастні фото навіть уночі.

Ціни в Україні починаються від 23 499 грн.

Motorola Edge 50 Fusion

Модель вирізняється глибоким водозахистом IP68 і стильним вигнутим корпусом.

Смартфон Motorola Edge 50 Fusion. Фото: ek.ua

Яскравий 6,7-дюймовий OLED із високою частотою 144 Гц компенсує середню продуктивність чипа Snapdragon 7s Gen 2. У комплекті йде 68‑ватна зарядка, що швидко поповнює 5000 мАг батарею — за помірного використання вистачить на два дні.

Ціни в Україні починаються від 10 839 грн.

iPhone 15 (відновлений або б/в)

В Україні його офіційна ціна все ще перевищує 33 999 грн, однак відновлені або б/в варіанти можна знайти дешевше — від 20 000 грн.

Смартфон iPhone 15. Фото: ek.ua

Процесор A16 Bionic залишає більшість Android-опонентів позаду, а 6,1-дюймовий OLED залишається яскравим і чітким, хоча частота лише 60 Гц. Камера, MagSafe та захист IP68 додають преміальності, якій мало хто дорівнює в цьому сегменті.

OnePlus Nord 4

Unibody-корпус майже повністю з алюмінію відсилає до епохи більш міцних смартфонів.

Смартфон OnePlus Nord 4. Фото: ek.ua

Ви отримаєте 6,74-дюймовий AMOLED зі 120 Гц, швидкий Snapdragon 7+ Gen 3 та 5500 мАг батарею. OxygenOS відчувається плавно, обіцяно чотири роки оновлень. Єдиний слабший бік — камера з 50-мегапіксельним сенсором, що видає лише посередні знімки.

Ціни в Україні починаються від 16 449 грн.

Nothing Phone 3a Pro

Смартфон виділяється напівпрозорим корпусом і підсвіткою Glyph.

Смартфон Nothing Phone 3a Pro. Фото: ek.ua

Додатковий телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом та стабілізацією робить телефон привабливим для вуличної фотографії, а програмована кнопка Essential Key допомагає швидко зберігати скриншоти з голосовими нотатками. Пристрій помітно більший і важчий за конкурентів, а обіцяні лише три роки оновлень програмного забезпечення можуть стримати вибір, та для креативних користувачів він залишається вартим уваги.

Ціни в Україні починаються від 20 489 грн.

Нагадаємо, Nothing представила смартфон CMF Phone 2 Pro під суббрендом. Новий пристрій претендує на статус нового еталона у сегменті бюджетних телефонів на Android.

Також ми писали, що у 2026 році можна очікувати чергову модель смартфона середнього класу від Apple. Інсайдери зазначають, що компанія готує iPhone 17e до випуску вже у травні наступного року.