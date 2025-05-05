Майже флагмани за доступною ціною — 5 найкращих недорогих смартфонів

Флагман за пів ціни — 5 кращих смартфонів для купівлі у 2025 році
У світі, де новітній iPhone чи Samsung коштує понад тисячу доларів, приємно знати, що існують значно доступніші смартфони. Витративши приблизно вдвічі-тричі менше грошей, можна отримати майже флагманський досвід: плавну роботу інтерфейсу, яскраві дисплеї й гідні камери.
Про п'ять недорогих фаворитів серед смартфонів пише The Telegraph.
Google Pixel 9a
Придбавши бюджетну версію смартфона, ви отримуєте майже той самий досвід, що й із Pixel 9: процесор Tensor G4, 6,3-дюймовий OLED-екран зі 120 Гц, семирічну підтримку Android 15 та бездротову зарядку.
Хоча телефон позбавлений деяких просунутих ШІ-функцій та заряджається не надто швидко, його 5100 мАг забезпечують впевнений день роботи, а фірмова обробка знімків Google гарантує контрастні фото навіть уночі.
Ціни в Україні починаються від 23 499 грн.
Motorola Edge 50 Fusion
Модель вирізняється глибоким водозахистом IP68 і стильним вигнутим корпусом.
Яскравий 6,7-дюймовий OLED із високою частотою 144 Гц компенсує середню продуктивність чипа Snapdragon 7s Gen 2. У комплекті йде 68‑ватна зарядка, що швидко поповнює 5000 мАг батарею — за помірного використання вистачить на два дні.
Ціни в Україні починаються від 10 839 грн.
iPhone 15 (відновлений або б/в)
В Україні його офіційна ціна все ще перевищує 33 999 грн, однак відновлені або б/в варіанти можна знайти дешевше — від 20 000 грн.
Процесор A16 Bionic залишає більшість Android-опонентів позаду, а 6,1-дюймовий OLED залишається яскравим і чітким, хоча частота лише 60 Гц. Камера, MagSafe та захист IP68 додають преміальності, якій мало хто дорівнює в цьому сегменті.
OnePlus Nord 4
Unibody-корпус майже повністю з алюмінію відсилає до епохи більш міцних смартфонів.
Ви отримаєте 6,74-дюймовий AMOLED зі 120 Гц, швидкий Snapdragon 7+ Gen 3 та 5500 мАг батарею. OxygenOS відчувається плавно, обіцяно чотири роки оновлень. Єдиний слабший бік — камера з 50-мегапіксельним сенсором, що видає лише посередні знімки.
Ціни в Україні починаються від 16 449 грн.
Nothing Phone 3a Pro
Смартфон виділяється напівпрозорим корпусом і підсвіткою Glyph.
Додатковий телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом та стабілізацією робить телефон привабливим для вуличної фотографії, а програмована кнопка Essential Key допомагає швидко зберігати скриншоти з голосовими нотатками. Пристрій помітно більший і важчий за конкурентів, а обіцяні лише три роки оновлень програмного забезпечення можуть стримати вибір, та для креативних користувачів він залишається вартим уваги.
Ціни в Україні починаються від 20 489 грн.
Нагадаємо, Nothing представила смартфон CMF Phone 2 Pro під суббрендом. Новий пристрій претендує на статус нового еталона у сегменті бюджетних телефонів на Android.
Також ми писали, що у 2026 році можна очікувати чергову модель смартфона середнього класу від Apple. Інсайдери зазначають, що компанія готує iPhone 17e до випуску вже у травні наступного року.
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