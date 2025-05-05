Почти флагманы по доступной цене — 5 лучших недорогих смартфонов

Смартфон OnePlus Nord 2 CE на столе. Фото: Unsplash

В мире, где новейший iPhone или Samsung стоит более тысячи долларов, приятно знать, что существуют значительно более доступные смартфоны. Потратив примерно в два-три раза меньше денег, можно получить почти флагманский опыт: плавную работу интерфейса, яркие дисплеи и достойные камеры.

О пяти недорогих фаворитах среди смартфонов пишет The Telegraph.

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Google Pixel 9a

Приобретя бюджетную версию смартфона, вы получаете почти тот же опыт, что и с Pixel 9: процессор Tensor G4, 6,3-дюймовый OLED-экран со 120 Гц, семилетнюю поддержку Android 15 и беспроводную зарядку.

Смартфон Google Pixel 9a. Фото: ek.ua

Хотя телефон лишен некоторых продвинутых ИИ-функций и заряжается не слишком быстро, его 5100 мАч обеспечивают уверенный день работы, а фирменная обработка снимков Google гарантирует контрастные фото даже ночью.

Цены в Украине начинаются от 23 499 грн.

Motorola Edge 50 Fusion

Модель отличается глубокой водозащитой IP68 и стильным изогнутым корпусом.

Смартфон Motorola Edge 50 Fusion. Фото: ek.ua

Яркий 6,7-дюймовый OLED с высокой частотой 144 Гц компенсирует среднюю производительность чипа Snapdragon 7s Gen 2. В комплекте идет 68-ваттная зарядка, которая быстро пополняет 5000 мАч батарею — при умеренном использовании хватит на два дня.

Цены в Украине начинаются от 10 839 грн.

iPhone 15 (восстановленный или б/у)

В Украине его официальная цена все еще превышает 33 999 грн, однако восстановленные или б/у варианты можно найти дешевле — от 20 000 грн.

Смартфон iPhone 15. Фото: ek.ua

Процессор A16 Bionic оставляет большинство Android-оппонентов позади, а 6,1-дюймовый OLED остается ярким и четким, хотя частота только 60 Гц. Камера, MagSafe и защита IP68 добавляют премиальности, которой мало кто равен в этом сегменте.

OnePlus Nord 4

Unibody-корпус почти полностью из алюминия отсылает к эпохе более прочных смартфонов.

Смартфон OnePlus Nord 4. Фото: ek.ua

Вы получите 6,74-дюймовый AMOLED со 120 Гц, быстрый Snapdragon 7+ Gen 3 и 5500 мАч батарею. OxygenOS ощущается плавно, обещано четыре года обновлений. Единственная слабая сторона — камера с 50-мегапиксельным сенсором, выдающая лишь посредственные снимки.

Цены в Украине начинаются от 16 449 грн.

Nothing Phone 3a Pro

Смартфон выделяется полупрозрачным корпусом и подсветкой Glyph.

Смартфон Nothing Phone 3a Pro. Фото: ek.ua

Дополнительный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и стабилизацией делает телефон привлекательным для уличной фотографии, а программируемая кнопка Essential Key помогает быстро сохранять скриншоты с голосовыми заметками. Устройство заметно больше и тяжелее конкурентов, а обещанные только три года обновлений программного обеспечения могут сдержать выбор, но для креативных пользователей он остается достойным внимания.

Цены в Украине начинаются от 20 489 грн.

Напомним, Nothing представила смартфон CMF Phone 2 Pro под суббрендом. Новое устройство претендует на статус нового эталона в сегменте бюджетных телефонов на Android.

Также мы писали, что в 2026 году можно ожидать очередную модель смартфона среднего класса от Apple. Инсайдеры отмечают, что компания готовит iPhone 17e к выпуску уже в мае следующего года.