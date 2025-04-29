CMF Phone 2 Pro — які ціни та характеристики нового еталону серед бюджетних Android

Чоловік та жінка зі смартфонами CMF Phone 2 Pro в руках. Фото: Nothing

CMF, доступний суббренд компанії Nothing, представив новий смартфон CMF Phone 2 Pro разом із трьома моделями бездротових навушників. Апарат претендує на статус нового еталона в сегменті бюджетних Android-пристроїв і конкурує з серіями Moto G, Galaxy A та навіть дорожчим Google Pixel 9a.

Про це пише ZDNet.

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Які характеристики бюджетного CMF Phone 2 Pro

CMF Phone 2 Pro зберіг упізнавану сміливу стилістику Nothing і модульну конструкцію, що дозволяє прикручувати до корпусу фірмові аксесуари або надруковані на 3D-принтері деталі. Новинку випускають у чотирьох кольорах — яскравому помаранчевому, світло-зеленому з матовою фактурою, класичному білому та чорному. Товщина корпусу становить 7,8 мм, вага — 185 г. Заявлений захист від пилу й бризок відповідає стандарту IP54.

Колірна палітра смартфона CMF Phone 2 Pro. Фото: Nothing

Головне оновлення стосується камер: до основного 50-Мп сенсора та 8-Мп "ультраширика" додали 50-Мп телеоб'єктив з EIS і 2-кратним оптичним зумом. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп. Смартфон оснащено 6,77-дюймовою AMOLED-панеллю роздільною здатністю 2392x1080 пікселів із частотою 120 Гц та піковою яскравістю 3000 кд/м² (HDR) або 1300 кд/м² на сонці.

CMF Phone 2 Pro має широкі можливості кастомізації. Фото: Nothing

Працює CMF Phone 2 Pro на чипсеті MediaTek Dimensity 7300 Pro у парі з 8 ГБ ОЗП. Користувач може обрати 128 або 256 ГБ сховища та розширити його карткою microSD до 2 ТБ — рідкість для смартфонів 2025 року. Акумулятор місткістю 5000 мАг підтримує дротову зарядку 33 Вт і, за даними виробника, зберігає не менш ніж 90% початкової місткості після 1200 циклів.

Пристрій працює під Nothing OS 3.2 (Android 15) з обіцянкою трирічних оновлень ОС і шестирічних патчів безпеки. Фірмова кнопка Essential Key відкриває середовище Essential Space, де зручно зберігати голосові нотатки, скриншоти й фото за допомогою ШІ. Смартфон можна придбати через бета-програму Nothing за 279 доларів.

Нагадаємо, недорогі смартфони вже давно перестали бути відверто слабкими пристроями. Виробники у сегменті до 5000 грн пропонують цікаві моделі, які мають гідні характеристики.

Також ми писали, що вживані смартфони стають розумною альтернативою флагманам, ціни на які перевищують позначку в 1000 доларів. Більшість попередніх моделей мають непогані характеристики, а також тривалу програмну підтримку, що робить їх актуальними протягом років.